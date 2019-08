‘Rocky’ Klopp gaat viraal: ‘Hij is nu al erg luidruchtig in de kleedkamer’

Liverpool veroverde woensdagavond in Istanbul de Europese Super Cup. Pas na strafschoppen kon het team van Jürgen Klopp zich van Chelsea ontdoen: 5-4, na een 2-2 stand in de reguliere speeltijd. Na afloop was de oefenmeester van Liverpool door het dolle heen. Hij was bijzonder lovend over Adrián, die recent werd aangetrokken om het vertrek van Simon Mignolet op te vangen en door blessureleed van Alisson onder de lat stond.

“We are the Champions? Ja, van dat lied heb ik altijd gehouden. Een zeer mooi lied”, vertelde Klopp na het duel in het Vodafone Park, in gesprek met BT Sport. “Het komt niet vaak voor dat je het ook daadwerkelijk voelt als je het hoort, maar vanavond is zo’n moment. Het was een lastige wedstrijd voor beide teams en het gaat erom dat je wint. Dat hebben we gedaan en dat is goed. Zowel Liverpool als Chelsea heeft karakter getoond. Het was net een bokswedstrijd.”

“Goede slagen van beide kanten. Niemand in het stadion wilde een verlenging, maar zo is het nu eenmaal”, vervolgde de Duitser. “Chelsea heeft een zeer goede ploeg. We begonnen goed aan het duel, maar al snel speelden we te veel op eigen helft. Het is nog vroeg in het seizoen, maar dit is alweer onze derde officiële wedstrijd zonder een echt goede voorbereiding. We hebben moeten vechten en ik ben blij met het resultaat.”

Klopp was lovend over Adrián, die in de strafschoppenreeks de vijfde en beslissende penalty van Tammy Abraham keerde. “Wat een verhaal. ADRIAN! Net als Rocky, toen hij van Apollo Creed verloor”, zei de manager met een grote lach op zijn gezicht. De beelden van het het moment gingen meteen viraal op sociale media. “Hij is nu al erg luidruchtig in de kleedkamer. Het zijn Spaanse emoties. Het is leuk voor hem. Ik denk niet dat hij veel prijzen in zijn leven heeft gewonnen. Het is mooi om zo’n grote prijs te winnen en zo’n belangrijke rol in de wedstrijd te spelen. Beide keepers hadden geweldige reddingen.”