Liverpool verovert Europese Super Cup in Istanbul

Liverpool heeft woensdagavond ten koste van Chelsea de Europese Super Cup in de wacht gesleept. De strijd tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League eindigde na strafschoppen, na een 2-2 stand in de reguliere speeltijd, in het voordeel van het team van Jürgen Klopp: 5-4. De doelpunten van de Merseyside-club kwamen op naam van Sadio Mané; Olivier Giroud en Jorginho scoorden voor Chelsea in Istanbul. Virgil van Dijk speelde van begin af aan, terwijl Georginio Wijnaldum inviel.

In een open eerste helft hadden beide teams mogelijkheden om de score te openen. Na een kwartier spelen was de eerste grote kans voor Mohamed Salah. De aanvaller ontving de bal van Alex Oxlade-Chamberlain en probeerde Kepa vanuit een moeilijke hoek te passeren, maar de doelman verrichtte een uitstekende redding. Aan de andere kant van het veld tikte Adrián met zijn vingertoppen een inzet van Pedro tegen het aluminium.

Naarmate de eerste helft vorderde, nam Chelsea de controle over de wedstrijd over en dwong men het team van Klopp om alleen maar tegen te houden. Dat resulteerde na 36 minuten spelen in de 0-1. Christian Pulisic rukte op en gaf op het juiste moment een steekpass op Giroud. De aanvaller verschalkte Adrián met een diagonale inzet in de verste hoek. Enkele minuten later werd een doelpunt van Pulisic wegens buitenspel afgekeurd.

Klopp greep in de rust in en haalde Oxlade-Chamberlain uit het elftal, ten faveure van Roberto Firmino. Dat pakte meteen goed uit. Na een passje van Fabinho was de Braziliaan net iets eerder bij de bal dan Kepa en kon Mané vlak na rust het leer in het doel frommelen: 1-1. Liverpool maakte een veel actievere indruk in het tweede bedrijf en Klopp koos na ruim een uur spelen voor de entree van Wijnaldum, die James Milner verving.

Lampard koos een kwartier voor tijd voor een dubbele wissel: Mason Mount en Tammy Abraham in de plaats van Pulisic en Giroud. Niet veel later kwamen de Londenaren bijzonder goed weg. Kepa keerde een diagonaal schot van Salah en de rebound van Van Dijk werkte hij knap tegen de lat. In de slotfase ging het duel op en neer. Mount passeerde weliswaar Adrián op aangeven van Jorginho, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Luttele minuten later kreeg Mané de bal uit een moeilijke hoek niet achter Kepa.

Het team van Klopp nam na 95 minuten voor het eerst de leiding: Firmino ontving de bal van Mané op links, behield het overzicht en bezorgde de bal weer bij de vrijstaande Senegalees, die het leer heerlijk via de onderkant van de lat tegen de touwen werkte. De vreugde bij the Reds was van korte duur. Abraham ging gewillig naar de grond na een vermeende overtreding van Adrián. Stéphanie Frappart wees naar de stip, de VAR gaf haar gelijk en Jorginho stuurde de doelman van Liverpool de verkeerde kant op. Liverpool kwam niet veel later goed weg toen een inzet van Abraham van dichtbij voorlangs ging.

In de tweede helft van de verlenging ging de meeste dreiging van Chelsea uit. Adrián keerde een kunstige inzet van Mount en vlak daarna ging een schot van Pedro maar rakelings naast. In de noodzakelijke strafschoppenreeks kwam Liverpool als winnaar uit de strijd. Abraham miste als enige in de reeks, daar Adrián zijn intenties raadde: 5-4.