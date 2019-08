‘Ajax wil transferrecord verpulveren en biedt percentage bij doorverkoop’

Ajax wil ver gaan voor de komst van Dani Olmo, zo bevestigt Mundo Deportivo woensdagavond in navolging van Sport. De Amsterdammers hebben volgens de Spaanse krant een bod neergelegd bij Dinamo Zagreb van 22 miljoen euro. Daarmee zou het tien jaar oude transferrecord van Miralem Sulejmani, die in 2009 van SC Heerenveen naar Ajax kwam, uit de boeken gaan.

Hoewel de Nederlandse pers zich nog stilhoudt, zijn de Spaanse media ervan overtuigd dat Marc Overmars vol gaat voor Olmo. Naast het basisbedrag van 22 miljoen euro zou de directeur voetbalzaken een doorverkooppercentage van maar liefst 40 procent hebben aangeboden aan Dinamo. Daarmee hoopt Overmars de Kroaten te overtuigen hun vermeende vraagprijs van veertig miljoen euro te laten zakken.

Ajax zou Olmo al langere tijd volgen, net als clubs als Manchester United, Everton en Wolverhampton Wanderers. De kampioen van Nederland zou afgelopen zomer tijdens het EK Onder-21 overtuigd zijn geraakt van de 21-jarige vleugelspeler, die indruk maakte en het toernooi won met het Spaanse elftal. Olmo ligt nog tot medio 2021 vast in Zagreb.

De Spanjaard begon zijn loopbaan in de jeugd van Espanyol, waarna in 2007 een overstap naar Barcelona volgde. De Catalaanse grootmacht zag hem vijf jaar geleden naar Zagreb verkassen en in Kroatië groeide Olmo in de afgelopen seizoenen uit tot een belangrijke speler. Afgelopen seizoen maakte hij in 25 competitiewedstrijden 8 doelpunten.