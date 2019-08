Frank de Boer: ‘Je moet mijn uitspraak over vrouwenvoetbal in context zien’

Frank de Boer vindt dat zijn uitspraken over vrouwenvoetbal, dinsdag in The Guardian, enigszins uit zijn verband zijn gerukt. De trainer van Atlanta United voelt zich op Twitter genoodzaakt om zijn eerdere woorden enigszins af te zwakken. 'Ik wil mijn uitspraken graag verduidelijken', schrijft de oefenmeester.

'Wanneer je het in volledige context ziet, is mijn standpunt dat ik groot respect heb voor het vrouwenvoetbal en ik vind het geweldig om de groei te zien, internationaal en in de Verenigde Staten', gaat De Boer verder. 'Ik geloof dat, als het om de financiële kant gaat, de toenemende populariteit zal leiden tot hogere inkomsten en salarissen in het vrouwenvoetbal.'

'Dat is fantastische en wat we allemaal willen zien.' De Boer betreurt de commotie om zijn eerdere uitspraken. 'Ik ben trots om onderdeel te zijn van een club die gelijkheid omarmt en ik bied mijn excuses aan voor de afleiding die dit geeft voor het team en de organisatie.' Dinsdag liet De Boer nog een heel ander geluid horen.

"Als de WK-finale van de mannen door vijfhonderd miljoen mensen wordt bekeken, en die van de vrouwen door honderd miljoen, dan is er een groot verschil. Het is niet met elkaar te vergelijken", zei de ex-trainer van Ajax dinsdag. "Natuurlijk moeten ze betaald krijgen wat ze verdienen en zeker niet minder. Maar het moet gewoon zoveel geld zijn als ze verdienen."