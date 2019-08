René van der Gijp: ‘Wát een dynamiek ten opzichte van die houten klazen’

René van der Gijp is erg enthousiast over het middenveld van Chelsea. De Londenaren stonden in de rust van de Europese Super Cup met 1-0 voor tegen Liverpool en dat is volgens de analist voor een groot deel te danken aan middenvelders N'Golo Kanté en Jorginho.

"Wát een dynamisch middenveld heeft Chelsea", zegt Van der Gijp op Veronica. "Spelers als James Milner zijn best goed in het afjagen van bijvoorbeeld Sergio Busquets, omdat die alleen in de middencirkel loopt. Maar Kanté en die Braziliaanse jongen (Jorginho, red.), wát een dynamiek zeg, wat een bewegelijkheid. Als je ziet hoe dynamisch Kanté is ten opzichte van die houten klazen."

Ook Dick Advocaat is onder de indruk van Chelsea. "Ze spelen verdomd goed, met heel veel beweging", aldus de oefenmeester. "Je ziet dat het middenveld gewoon beter is dan het middenveld van Liverpool. Het staat 1-0, maar ze hadden wel meer goals kunnen maken. Ook in de eerste helft tegen Manchester United (4-0 verlies, red.) speelden ze heel goed voetbal. Het is een elftal dat plezier heeft, dat stralen ze ook uit."