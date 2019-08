Griezmann verrast met Ajax-talent Brobbey en drie andere Nederlanders

Antoine Griezmann maakte deze zomer als voetballer de overstap naar Barcelona; buiten de lijnen vermaakt de Fransman zich als oefenmeester met de game Football Manager. De aanvaller houdt ervan om de leiding te nemen over Arsenal en laat op Twitter zien wat hij van het elftal van the Gunners gemaakt heeft.

In het jaar 2023 staat Brian Brobbey in de punt van de aanval bij het Arsenal van virtueel manager Griezmann. In de echte wereld speelt het zeventienjarige talent, dat door Griezmann dus een gouden toekomst wordt voorspeld, bij Ajax en wacht hij nog op zijn debuut in de hoofdmacht. Ook Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt prijken overigens in de basisopstelling in het Football Manager-team, Ryan Gravenberch van Ajax zit op de bank.

De tweet van Griezmann is ook collegavoetballers niet ontgaan. Zo vraagt Alexander Lacazette, momenteel spits bij Arsenal, zich af waar hij is gebleven in het elftal van zijn landgenoot. Griezmann laat de spits met een knipoog weten dat hij in 2021 nog de nodige prijzen met Lacazette in de spits heeft gepakt, maar hem in 2023 voor 23,5 miljoen euro aan Huddersfield Town heeft verkocht.

Jonathan Panzo, in de echte wereld verdediger van AS Monaco, vond zichzelf in het team van Grizi terug op de bank en was het daar niet helemaal mee eens. 'Zet mij de volgende keer in de basis, coach', laat de achttienjarige Engelsman weten. Het is overigens niet voor het eerst dat Griezmann op Twitter zijn Football Manager-kunsten vertoond: in april postte de aanvaller een screenshot met onder andere Gravenberch in zijn basisopstelling bij Arsenal.