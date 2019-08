‘Paris Saint-Germain veegt ook tweede bod met Barcelona-duo van tafel’

Dat Neymar deze zomer weggaat bij Paris Saint-Germain lijkt wel vast te staan, maar wat de bestemming van de Braziliaanse ster wordt, is nog altijd ongewis. Barcelona vecht een concurrentiestrijd uit met aartsrivaal Real Madrid om de handtekening van de 27-jarige aanvaller en heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt met PSG.

Barcelona heeft volgens Catalunya Radio een voorstel gedaan met gesloten beurs: de Catalanen willen Neymar ruilen voor Philippe Coutinho en Ivan Rakitic. PSG heeft het voorstel van tafel geveegd, maar is wel geïnteresseerd in beide spelers. Les Parisiens willen daarnaast echter een bedrag van honderd miljoen euro ontvangen. Eerder zag Barcelona al een bod met Coutinho plus honderd miljoen euro afgewezen worden.

Zowel Coutinho als Rakitic zou wel oren hebben naar een overgang naar de Franse hoofdstad. Eerstgenoemde kan al vanaf zijn komst in januari 2018 niet aarden in Barcelona, terwijl Rakitic met de toegenomen concurrentie op het middenveld niet meer verzekerd is van een basisplaats. Mogelijk komt op zijn plek dit seizoen Frenkie de Jong of Carles Alená te spelen.

Ondertussen zit ook Real Madrid nog altijd op het vinkentouw. Neymar wil hoe dan ook vertrekken uit het Parc des Princes en beschouwt de Koninklijke naar verluidt als alternatief voor Barcelona, mochten Barça en PSG niet tot een akkoord komen. In de eerste competitiewedstrijd tegen Nîmes (3-0 winst) ontbrak Neymar vanwege de transferperikelen, tot ongenoegen van de fans van PSG. Zij lieten hem weten dat hij kan ‘oprotten’.