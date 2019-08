Hoe ziet de voorlopige potindeling eruit en wanneer is de loting van de CL?

Ajax zette een grote stap in de richting van de groepsfase van de Champions League door in de derde voorronde af te rekenen met PAOK Saloniki. In de play-offs wacht een dubbele ontmoeting met APOEL Nicosia en wanneer deze ronde wordt overleefd, plaatsen de Amsterdammers zich voor de hoofdfase van het miljardenbal. Mocht het zover komen, dan komt Ajax in Pot 2 terecht, waardoor een aantal Europese grootmachten wordt ontlopen in de groepsfase.

Het team van Erik ten Hag speelde op bezoek bij PAOK Saloniki met 2-2 gelijk, waarna een 3-2 thuisoverwinning genoeg was om de Grieken van zich af te slaan. In de play-offs staat nu de dubbele ontmoeting met APOEL Nicosia uit Cyprus op het programma. Op dinsdag 20 augustus om 21.00 uur staat de heenwedstrijd op het programma. Op woensdag 27 augustus volgt op hetzelfde tijdstip de return in de Johan Cruijff ArenA.

Hi @AFCAjax... We will be waiting for you. With honor and pride against a european giant we have nothing to lose. See you on Tuesday. ?? #UCL #APOvAJAX https://t.co/4ir15XEvy1 — APOEL FC (@apoelfcofficial) August 13, 2019

Waar en wanneer is de loting?

De loting voor de groepsfase van de Champions League vindt plaats op donderdag 29 augustus vanaf 18.00 uur. Waar de loting voorheen werd verricht vanuit Nyon in Zwitserland, vindt de loting voor dit seizoen, net als vorig jaar, plaats in het Grimaldi Forum in Monaco. De loting is zal live te volgen zijn op onze live-blog.

UEFA Awards

Bij de loting wordt niet alleen bepaald welke clubs tegen elkaar komen te spelen in de groepsfase, maar tijdens de ceremonie wordt ook bekend wie er vandoor gaan met de titels UEFA Men’s Player of the Year en Women’s Player of the Year. De beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het vorige Champions League-seizoen zulllen ook worden bekendgemaakt tijdens de ceremonie. De Nederlanders Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong behoren tot de kanshebbers.

De Jong, De Ligt en Van Dijk maken kans op UEFA-award

Drie Nederlanders maken kans op een UEFA-award. Lees artikel

Keepers: Alisson Becker (Liverpool); Hugo Lloris (Tottenham Hotspur FC); Marc-André ter Stegen(Barcelona)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool); Matthijs de Ligt (Ajax, nu Juventus); Virgil van Dijk (Liverpool)

Middenvelders: Frenkie de Jong (Ajax, nu Barcelona); Christian Eriksen (Tottenham Hotspur); Jordan Henderson (Liverpool)

Aanvallers: Sadio Mané (Liverpool); Lionel Messi (Barcelona); Cristiano Ronaldo (Juventus)

Hoe werkt de loting?

In totaal hebben 26 clubs directe toegangsbewijzen ontvangen voor de groepsfase. Zij worden vergezeld door nog eens 6 clubs, die zich zullen plaatsen via de voorrondes. Alle teams worden ingedeeld in totaal vier verschillende potten. In pot 1 zitten de titelhouder (Liverpool), de winnaar van de Europa League (Chelsea) en de kampioenen van de zes landen de het beste presteren op de UEFA-coëfficiëntenlijst (Spanje, Duitsland, Italië, Engeland, Frankrijk en Rusland). De indeling van de potten 2 tot en met 4 wordt bepaald aan de hand van de coëfficiëntenlijst. Clubs die spelen onder dezelfde vlag kunnen elkaar niet tegenkomen in de groepsfase.

Potindeling

Voorlopige potindeling loting Champions League:





CLUBS POT Barcelona 1 Bayern München 1 Juventus 1 Manchester City 1 Paris Saint-Germain 1 Liverpool 1 Chelsea 1 Zenit Sint-Petersburg 1





CLUBS POT Real Madrid 2 Atlético Madrid 2 Borussia Dortmund 2 Napoli 2 Shakhtar Donetsk 2 Tottenham Hotspur 2 AJAX 2 of X Benfica 2





CLUBS POT Olympique Lyon 2 of 3 Bayer Leverkusen 3 Red Bull Salzburg 3 Olympiacos 3 of X Club Brugge 3 of X Valencia 3 Internazionale 3 Dinamo Zagreb 3 of X





CLUBS POT Lokomotiv Moskou 3 of 4 Young Boys 3, 4 of X KRC Genk 3 of 4 Galatasaray 3 of 4 RB Leipzig 4 Slavia Praag 4 of X Atalanta 4 Lille OSC 4

*Clubs met een X zijn nog niet zeker van kwalificatie

Programma Champions League

Groepsfase

Speelronde 1: 17/18 september

Speelronde 2: 1/2 oktober

Speelronde 3: 22/23 oktober

Speelronde 4: 5/6 november

Speelronde 5: 26/27 november

Speelronde 6: 10/11 december

Achtste finales

18/19/25/26 februari: heenwedstrijden

10/11/17/18 maart: returns

Kwartfinales

7/8 april: heenwedstrijden

14/15 april: returns

Halve finales

28/29 april: heenwedstrijden

5/6 mei: returns

Final

Zaterdag 30 mei: Istanbul