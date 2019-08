Furieus PAOK eist straf voor scheidsrechter en noemt Sierd de Vos ‘racistisch’

PAOK Saloniki wil dat de uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen Ajax nog een staartje krijgt. De Grieken wijten de nederlaag tegen de Amsterdammers, die van scheidsrechter Craig Pawson drie penalty's kregen, grotendeels aan de arbitrage en zijn bovendien furieus op commentator Sierd de Vos van Ziggo Sport.

Op de officiële Instagram-pagina doet PAOK zijn beklag. 'We zullen niet uitweiden over de fouten van de scheidsrechter, die voor een groot deel de uitkomst van de wedstrijd hebben bepaald', aldus de kampioen van Griekenland. 'Wij zijn van mening dat de bond direct een straf uit moet delen. Een verklaring van de UEFA, ook al is dat al laat, is het minimale. Wat ons betreft moet deze schandelijke avond voor het Europese voetbal worden onderzocht.'

Ook commentator De Vos heeft kwaad bloed gezet in Griekenland. De verslaggever grapte onder meer dat sommige PAOK-supporters vanwege de slechte staat van de Griekse economie 'geen kleding meer aanhebben'. 'Los van de gemaakte fouten, vinden we dat racisme in voetbal geen plaats mag hebben en absoluut niet te tolereren is', stelt PAOK.

'De onacceptabele woorden van journalist Sierd de Vos gericht aan de PAOK-fans en Griekse supporters zijn een gevaarlijk fenomeen', gaat de club verder, die ook aanhaalt dat Ziggo de hoofdsponsor is van Ajax. 'Dit zou geen plaats mogen hebben in voetbal, of waar dan ook.'