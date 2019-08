Karsdorp wilde per se naar Feyenoord: ‘Hier is geen volle concurrentiestrijd’

Rick Karsdorp is blij terug te zijn bij Feyenoord. De 24-jarige rechtsback, die door de Rotterdammers wordt gehuurd van AS Roma, had deze zomer meerdere opties, maar wilde per se terugkeren in de Kuip. "Als je twee jaar weinig hebt gevoetbald, moet je zorgen dat je dat weer wel kunt gaan doen", legt de Nederlander uit aan Voetbal International.

AS Roma was bijna rond over Karsdorp met Southampton, terwijl ook Fulham zich nog meldde. "Er was veel interesse", zegt de drievoudig international. "In de Premier League, inderdaad, maar ook vanuit de Bundesliga, Turkije, Griekenland, genoeg opties. Ik keek gewoon naar wat voor mij het beste zou zijn en dat heeft met Nederland of de sfeer niks te maken, da's alleen maar mooi meegenomen."

In Italië werd Karsdorp geplaagd door blessureleed. Het is dan ook belangrijk voor hem om dit seizoen veel minuten te maken. "Moet ik dan naar een club waar ik weer vol de concurrentiestrijd in ga? Bij Feyenoord is er ook concurrentie, maar normaal gesproken ga ik hier wekelijks spelen." Dat gaf de doorslag. "Stel: ik vertrek naar Engeland en ze gooien me voor de leeuwen in die Premier League, dan breek ik misschien weer wat af binnen drie trainingen. Je weet het niet. Feyenoord voelt wat dat betreft in alles vertrouwd. Ik wilde alleen naar Feyenoord."

Karsdorp was niet altijd gelukkig in Rome. De verdediger mocht zelf veel beslissen. "Sommige jongens stappen vijf minuten voor het begin van de training binnen, terwijl andere gasten er dan al twee uur hebben op zitten in de gym. Er zijn trainingen bij dat je met niemand praat, iedereen doet zijn eigen ding. Het is heel erg op jezelf gericht, individueel. Toen ik net bij Roma was, schrok ik echt. Is dit nou de sfeer?"