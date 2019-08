Niet alleen kommer en kwel bij FC Emmen: Nikolai Laursen maakt indruk

Het eerste seizoen Eredivisie-voetbal in Emmen werd door de plaatselijke FC uiteindelijk redelijk gemakkelijk overleefd. De vraag is of Dick Lukkien dat kunstje in 2019/20 opnieuw kan flikken. Vooralsnog heeft de club uit Drenthe het lastig. FC Emmen is het enige team dat nog geen doelpunt wist te maken dit seizoen en heeft überhaupt moeite om het vijandelijke doel onder vuur te nemen.

Bij geen ploeg eindigde vooralsnog zo’n laag percentage van de schoten tussen de palen als bij FC Emmen (16,7 procent - twee van de twaalf), zo berekende Opta. Wanneer Emmen ook zaterdagavond tegen sc Heerenveen geen treffer weet te noteren, is de club uit Drenthe het eerste team sinds PEC Zwolle in 2003/04 dat niet tot scoren weet te komen in de eerste drie wedstrijden van een Eredivisie-seizoen.



Eredivisie 2019/20: Laagste schotnauwkeurigheid

TEAM SCHOTEN SCHOTEN OP DOEL PERCENTAGE OP DOEL FC Emmen 12 2 16,7% Fortuna Sittard 21 4 19,0% RKC Waalwijk 28 6 21,4% Heracles Almelo 31 10 32,3% PEC Zwolle 17 6 35,3%

Toch is het lang niet alleen maar kommer en kwel in Emmen. Zo valt Nikolai Laursen op met zijn frivole spel. De Deense aanvaller kwam eerder deze zomer over van PSV en maakt indruk in zijn eerste weken bij de Emmenaren. Zo was hij direct betrokken bij zeven van de twaalf doelpogingen van FC Emmen. Alleen Aitor Cantalapiedra (zes van de tien) was als schutter of aangever direct betrokken bij een groter aandeel van de doelpogingen van zijn team dan Laursen (58,3 procent - zeven van de twaalf).



Eredivisie 2019/20: Dribbels

SPELER DRIBBELS SUCCESVOL Nikolai Laursen 17 11 Gyrano Kerk 17 11 Ché Nunnely 14 9

Het aanvalsspel lijkt dus redelijk afhankelijk van Laursen, die ook opvalt door zijn dribbels. Geen speler kwam tot dusver namelijk tot meer dribbels dan de aanwinst, die daarnaast ook gedeeld de meeste succesvolle dribbels achter zijn naam heeft staan (samen met Gyrano Kerk). Voor FC Emmen is het dus te hopen dat Laursen het ook tegen Heerenveen weer op zijn heupen heeft en zijn ploeg kan leiden naar de eerste (doel)punten van het nieuwe seizoen.