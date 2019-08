Nieuwkomer Edson Álvarez maakt eerste minuten namens Ajax

Edson Álvarez heeft woensdagmiddag zijn eerste officieuze minuten in het shirt van Ajax gemaakt. De Mexicaanse verdediger, onlangs voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América, kwam op De Toekomst in actie in een oefenwedstrijd tussen twee elftallen van de Amsterdammers.

Een aantal wisselspelers, die dinsdagavond niet in actie waren gekomen tijdens de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen PAOK Saloniki, en talenten van Ajax troffen elkaar op vriendschappelijke basis op het jeugdcomplex. Álvarez bevond zich samen met onder meer Perr Schuurs, Zakaria Labyad, Quincy Promes, Jurgen Ekkelenkamp en Bruno Varela wel aan de verliezende kant.

De tegenstanders van de Mexicaan en zijn ploeggenoten kwamen door toedoen van Victor Jensen namelijk op een 2-0 voorsprong. Lassina Traoré deed wel wat terug en kreeg vanaf de strafschopstip zelfs de kans om ook voor de gelijkmaker te tekenen. Zijn poging trof echter geen doel en aan de overkant kreeg de tegenstander na een snelle counter juist weer een penalty door een overtreding van Álvarez. Danilo Pereira ontfermde zich over het buitenkansje en zette zodoende de 3-1 eindstand op het scorebord.

Álvarez werd onlangs ingelijfd door Ajax, maar tot een officieel debuut kwam het vooralsnog niet. Tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Emmen van afgelopen zaterdag en de wedstrijd tegen PAOK van dinsdagavond bleef hij negentig minuten op de bank zitten. Zaterdagavond krijgt hij een nieuwe kans op zijn debuut als Ajax het in de Eredivisie opneemt tegen VVV-Venlo.