Valentijn Driessen kraakt transferbeleid PSV: ‘Je wil als club toch vooruit?’

PSV heeft Daniel Schwaab definitief teruggehaald en wil naar verluidt op korte termijn afscheid nemen van Derrick Luckassen en Trent Sainsbury, iets dat vraagtekens oproept bij Valentijn Driessen. De chef sport van De Telegraaf vindt de teruggehaalde verdediger uit Duitsland, die een eenjarig contract heeft ondertekend, namelijk niet boven Luckassen en Sainsbury uitsteken.

“Schwaab, dat was vorig seizoen al niets. Hoe kun je in godsnaam PSV zijnde hem terughalen?!”, foetert Driessen in de podcast van de landelijke krant. “Terwijl je je net versterkt hebt met Timo Baumgartl (afkomstig van VfB Stuttgart, red.). Dan denk ik: wat levert Schwaab dan extra, ten opzichte van bijvoorbeeld Trent Sainsbury of Derrick Luckassen? Hij is net zo slecht als die twee. Dus ik begrijp het niet.”

“Die jongen (Schwaab, red.) heeft gezegd dat hij terug naar Duitsland wilde en nu wil-ie ineens weer terug naar Nederland. Waar gaat dit over?”, vraagt Driessen zich hardop af. “PSV verwelkomt hem weer als de grote verloren zoon, maar je wil als club toch vooruit? Dan moet je juist een betere verdediger dan Schwaab hebben.”

Trainer van Mark van Bommel heeft er bij Schwaab meermaals op aangedrongen om terug te keren bij PSV, waarna de dertigjarige verdediger zondag zijn handtekening onder een contract tot medio 2020 zette. Technisch directeur John de Jong gaf bij de officiële presentatie van Schwaab te kennen dat sommige spelers mogen vertrekken, al werden de namen van Luckassen en Sainsbury niet specifiek genoemd.