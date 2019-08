NEC schakelt snel na terugzetten Van den Berg en presenteert huurling

FC Groningen heeft Tom van de Looi op huurbasis bij NEC gestald, zo maken beide clubs woensdagmiddag wereldkundig. De twintigjarige middenvelder had bij de Trots van het Noorden geen uitzicht op een basisplaats en mag daarom ervaring opdoen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

“Met de komst Tom voorzien we ons middenveld van een flinke kwaliteitsimpuls”, stelt algemeen directeur Wilco van Schaik op de website van NEC. “Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel Eredivisie-wedstrijden in de benen en brengt hij dus de nodige ervaring met zich mee. Tom heeft alles tot op heden bereikt door elke dag keihard te werken en in zichzelf te investeren. Dat is precies de mentaliteit die we hier willen zien bij NEC en met deze eigenschappen vormt hij ook direct een voorbeeld voor de jonge spelers in onze ploeg.”

“Ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan”, reageert Van de Looi. “NEC is een grote club met goede faciliteiten en een mooie, fanatieke achterban. In de gesprekken die ik gevoerd heb met de clubleiding heb ik een duidelijk en ambitieus beeld geschetst gekregen van waar de club naartoe wil en ik denk dat ik daar op mijn manier zowel binnen als buiten de lijnen een goede bijdrage aan kan leveren.”

Van de Looi, die 35 wedstrijden voor FC Groningen achter zijn naam heeft staan, debuteerde in januari 2018 in een duel met Willem II, dat destijds onder leiding stond van zijn vader Erwin van de Looi. De kersverse aanwinst van NEC wordt door Voetbal International aangeduid als de opvolger van Joey van den Berg, die de Nijmegenaren ondanks een doorlopend contract tot 2020 mag verlaten. De 33-jarige middenvelder is inmiddels, net als Mathias Bossaerts, teruggezet naar het belofenelftal.

NEC hoopt op korte termijn afscheid te kunnen nemen van Van den Berg en Bossaerts. “In de gesprekken die wij als staf en clubleiding vorige week hebben gevoerd met Mathias en Joey hebben wij onvoldoende basis kunnen vinden voor een verdere gezamenlijke toekomst', liet Van Schaik maandag weten aan bovengenoemd weekblad. “We hebben beide spelers diverse opties voorgelegd, maar uiteindelijk toch zelf als club dit weekend de beslissing genomen dat het voor beide partijen beter is om op korte termijn uit elkaar te gaan.”