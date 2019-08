'Nog een jaar Ajax, dan komt hij misschien wel op z'n knieën naar Amsterdam'

Donny van de Beek staat naar verluidt nog steeds op het wensenlijstje van Real Madrid, maar volgens Valentijn Driessen doet de middenvelder van Ajax er goed aan om nog minstens een jaar in Nederland te blijven. De chef sport van De Telegraaf twijfelft er namelijk aan of trainer Zinédine Zidane oprecht geïnteresseerd is in Van de Beek.

“Wat zich op dit moment allemaal afspeelt bij Real Madrid, dat weet niemand”, stelt Driessen in een podcast van de ochtendkrant. “Wie de trainer wel wil hebben en wie niet… Als Zidane Donny van de Beek echt graag had willen hebben, had hij hem gisteren al op kunnen halen bij Ajax. Geen enkel probleem. Maar het weifelen van Real Madrid zegt eigenlijk alles.”

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt kwamen als grote aankopen binnen bij respectievelijk Barcelona en Juventus, volgens Driessen een wereld van verschil met de vermeende interesse vanuit Spanje voor Van de Beek. “Die clubs wilden zó graag, maar Real Madrid wil niet graag. Dus dadelijk kom je daar op de bank terecht. En accepteren je medespelers je? Dat zijn punten waar je zeker over na moet denken als je zo'n grote stap maakt.”

Van de Beek moet in de optiek van Driessen nog een jaar speler van Ajax blijven, zeker nu het hoofdtoernooi van de Champions League in zicht is. “Nog een jaar Ajax, nog een jaar Champions League. Een hele belangrijke speler zijn en dit uitdragen, een van de leidende figuren worden. Dan zul je zien: dan komt Zidane misschien wel op zijn knieën naar Amsterdam om te smeken of Van de Beek naar Madrid wil komen, En dat moet je eigenlijk hebben.” Van de Beek, voor wie Ajax naar verluidt tussen de vijftig en zestig miljoen euro vraagt, heeft bij de regerend landskampioen een doorlopend contract tot medio 2022.