Real Betis betaalt 28 miljoen euro aan Espanyol voor ‘El Panda’

Borja Iglesias heeft zich aan Real Betis verbonden, zo meldt de Spaanse club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvaller, afkomstig van Espanyol, doorstond de medische keuring zonder problemen en tekende daarna een vijfjarig contract bij Betis. Volgens berichten in de Spaanse media is met de transfer van Iglesias een bedrag van 28 miljoen euro gemoeid, de som die als afkoopclausule in het contract van de Spanjaard stond vermeld.

De door Betis aangetrokken spits groeit met de miljoenentransfer in een klap uit tot de duurste verkochte speler in de clubgeschiedenis van Espanyol. Het record kwam eerder deze zomer in handen van Mario Hermoso, die voor 25 miljoen euro de overstap maakte richting Atlético Madrid. De centrale verdediger tekende net als Iglesias een vijfjarige verbintenis bij zijn nieuwe werkgever.

How's your Wednesday going? ?????? Here we are in the office, waiting for signings... ???? pic.twitter.com/KVx2YkHo4S — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 14, 2019

Iglesias streek in 2018 neer bij Espanyol, dat een jaar geleden circa tien miljoen euro overmaakte naar Celta de Vigo. De kersverse aanwinst van Betis kwam afgelopen seizoen tot 23 doelpunten en 4 assists in 46 wedstrijden namens de club uit Barcelona. Iglesias speelde in zijn loopbaan verder ook nog een seizoen op huurbasis voor Real Zaragoza.

‘El Panda’, zoals de bijnaam van Iglesias luidt, is de vijfde zomeraanwinst van Betis. Eerder werden Nabil Fekir, Juanmi, Emerson en Dani Martín aan de selectie toegevoegd, waarmee de totale transferuitgaven richting de zeventig miljoen euro gaan. In april werd Giovani Lo Celso voor 22 miljoen euro definitief overgenomen van Paris Saint-Germain, maar de middenvelder speelt inmiddels op huurbasis voor Tottenham Hotspur.