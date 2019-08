Sierd de Vos haalt schouders op: ‘Zij vragen echt geen koekenbakker hoor’

Veel televisiekijkers ergerden zich dinsdagavond aan het commentaar van Sierd de Vos tijdens het duel tussen Ajax en PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De commentator van Ziggo Sport ligt zelf echter niet wakker van de ladingen met kritiek van met name Twitter-gebruikers. “Het was de eerste werkdag na mijn vakantie, ik had er zin in”, zegt De Vos in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Vos was zelfs even trending topic op Twitter, maar ook dat deert de commentator geenszins. “Mensen die mij niet kennen, reageren soms verrast. Die moeten wennen.” De veelbesproken voetbalvolger geeft desgevraagd een inkijkje in zijn werkwijze. “Ik probeer niet in herhaling te vallen, niet eentonig te zijn en niet voorspelbaar te worden, dus ik zoek steeds naar nieuwe bewoordingen voor terugkerende situaties in een wedstrijd. Meestal lukt dat, maar ook wel eens niet. Dat is het risico.”

De Vos komt gelijk met een passend voorbeeld, want na het doelpunt van Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico riep hij ‘Leve Argentinië, leve Máxima!’ door de microfoon. “Ik houd van dat land, twee van de beste voetballers zijn Argentijnen (Diego Maradona en Lionel Messi, red.) en ja, dan vind ik het leuk om onze koningin, ook Argentijnse, erbij te betrekken.”

Voor De Vos zijn de negatieve recensies geen reden om zijn manier van werken aan te passen. “Weet je wat, ik ben voor FIFA 20, het grootste voetbalspel ter wereld, gevraagd als commentator. Nou, die vragen echt geen koekenbakker hoor. Het is al mijn hele carrière een tweedeling: mensen die het fantastisch vinden of die me helemaal niks vinden.” De Vos vindt Twitter dan ook helemaal niet 'eng'. “Dan kunnen al die mensen daar hun gal spuwen in plaats van hun vrouw af te tuigen of ergens een steen door de ruit te gooien. Als ik die kritiek moet dragen voor een vredelievender wereld, dan doe ik dat graag.”