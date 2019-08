Lozano komt mogelijk niet meer in actie voor PSV: ‘We moeten even kijken’

PSV verdedigt donderdagavond een 0-1 uitoverwinning tegen FK Haugesund in de voorrondes van de Europa League, maar moet dat mogelijk zonder Hirving Lozano doen. De aanvaller viel afgelopen weekend in de wedstrijd tegen ADO Den Haag uit met een blessure, waardoor het nog niet zeker is of hij mee kan doen tegen de Noren. Lozano wordt bovendien nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Napoli en heeft zijn laatste wedstrijd in Eindhovense dienst daardoor mogelijk al gespeeld.

Trainer Mark van Bommel wilde woensdagmiddag tijdens een persconferentie echter niet op de zaken vooruitlopen. Het zou kunnen dat PSV besluit om Lozano in afwachting van zijn transfer buiten de selectie te houden, maar de trainer liet zich niet in zijn kaarten kijken: “Volgens mij kwam het vooral in de media in een stroomversnelling. Wij maken ons niet druk, we horen het vanzelf wel”, wordt hij geciteerd door onder meer de NOS.

De oefenmeester hoopt dat de fysieke ongemakken van Lozano in ieder geval geen roet in het eten zullen gooien: “Ik was vrij positief na de wedstrijd over zijn blessure. Hij heeft gisteren niet meegetraind, we moeten nu even kijken hoe hij ervoor staat. We spelen ook pas donderdagavond”, blijft Van Bommel hoopvol.

Van Gastón Pereiro is, in tegenstelling tot Lozano, zeker dat hij het duel van donderdagavond niet zal halen. De Uruguayaan liep onlangs op de training een schouderblessure op en zal een aantal maanden aan de kant staan. Tot ‘paniekaankopen’ zal deze tegenvaller volgens Van Bommel echter niet leiden: “We hebben genoeg kwaliteit in onze selectie om zijn afwezigheid op te vangen.”