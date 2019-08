Politie plukt misdragende journalist van tribune tijdens CL-duel Ajax

Een Griekse journalist is dinsdagavond tijdens het thuisduel van Ajax met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League gearresteerd wegens wangedrag op de perstribune, zo laat een woordvoerder van de Amsterdamse politie woensdag weten aan AT5. De betreffende persvertegenwoordiger werd eerder al door stewards in de Johan Cruijff ArenA herhaaldelijk verzocht om zijn plaats te verlaten, maar dat werd stelselmatig geweigerd, waarna de politie noodgedwongen ingreep.

In het vak naast de perstribune was het de gehele wedstrijd onrustig, waarschijnlijk het gevolg van het feit dat relaties en verschillende sponsoren van PAOK tussen supporters van Ajax inzaten. De sfeer in vak 406 verslechterde na het openingsdoelpunt van Diego Biseswar namens PAOK en de gemiste strafschop van Ajax-aanvaller Dusan Tadic. Volgens de regionale zender werd er over een weer met bier en vlaggen gegooid. Stewards waren doorlopend bezig om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Nicolás Tagliafico was na afloop van het duel niet tevreden met het spel van Ajax.

Een woordvoerder van Ajax legt aan AT5 uit waarom fans van Ajax en PAOK in hetzelfde vak terechtkwamen. “Het is een verplichting van de UEFA om sponsoren van de uitclub een plaats te bieden. Normaal gesproken, zorgen wij dat ze een vak krijgen toegewezen op de hoofdtribune. Dat is andersom in Thessaloniki niet gebeurd, vandaar dat wij deze mensen ook niet op de hoofdtribune hebben neergezet.”

Het is niet helemaal duidelijk waarom de journalist is gearresteerd, maar hem is wel huisvredebreuk ten laste gelegd. Ajax won uiteindelijk met 3-2 van PAOK, iets dat slecht viel bij de meegereisde aanhang. De supporters van de Griekse topclub kwamen met een cynisch applaus op de proppen richting de fans van Ajax, die op hun beurt cynische uitzwaaibewegingen maakten. Het elftal van trainer Erik ten Hag staat in de play-offs van de Champions League tegenover APOEL Nicosia.