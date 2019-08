‘Vervelende opmerking’ van Erik ten Hag viel slecht: ‘Ik dacht: ‘wat een lul’’

Ellery Cairo diende FC Twente drie seizoenen als speler en was in die jaren ploeggenoot van onder meer Erik ten Hag, die destijds in de nadagen van zijn loopbaan zat. Cairo, tegenwoordig als fysiektrainer werkzaam in de Grolsch Veste, moest in het begin erg wennen aan Ten Hag, maar snapt zoveel jaar later wel waarom de oud-speler van de Tukkers de trainer van Ajax is.

“Ik kwam in die tijd als jonge speler over van Feyenoord”, vertelt Cairo in een interview met VICE Sports. “We begonnen bij FC Twente meteen met een bosloop. Ik was veel meer van de korte sprintjes, dus ik hobbelde een beetje achteraan. Toen gooide Erik meteen zo’n vervelende opmerking mijn kant op: ‘Doen ze bij Feyenoord geen bosloopjes?’ Ik dacht: wat een lul.”

“Later kwam ik erachter dat hij wel vaker van die cynische humor had en dat het een prima kerel is. Hij las het spel toen ook al geweldig”, looft Cairo de oefenmeester van de regerend landskampioen. “Erik was altijd al bezig met alles compact te houden. Als hij me coachte, reageerde ik vaak: ‘Kom op ouwe, hou even je mond’. Maar achteraf besefte ik dat hij bijna altijd gelijk had. Het verbaast me totaal niet dat hij zo’n goede trainer is geworden.”

Het contact met Ten Hag is tegenwoordig een stuk minder intensief, al zou Cairo geen bezwaar hebben tegen een hernieuwde samenwerking. “Ten Hag vindt het fysieke uiteraard ook heel belangrijk bij Ajax, dus wie weet dat we ooit nog een keer kunnen samenwerken. Maar eerst wil ik hier bij FC Twente laten zien wat ik kan.” Cairo speelde na zijn periode bij FC Twente nog voor SC Freiburg, Hertha BSC, Coventry City, NAC Breda, Heracles Almelo en AGOVV Apeldoorn. In 2012 zette de oud-aanvaller een punt achter zijn loopbaan.