‘Slechtste manager ooit’ De Boer slaat terug: ‘Karma doet altijd zijn ding’

Frank de Boer had ooit kritiek op José Mourinho en diens manier van coachen van Marcus Rashford, toen de Portugees nog manager was van Manchester United. Mourinho sloeg terug en noemde De Boer ‘de slechtste manager ooit’, als verwijzing naar het mislukte avontuur van de Nederlander bij Crystal Palace. De momenteel clubloze trainer zei er tevens bij dat Rashford geluk had dat hij niet werd getraind door De Boer, anders zou de aanvaller alleen maar weten hoe het zou zijn om te verliezen.

In een interview met The Guardian kijkt De Boer terug op de opmerkelijke woordenwisseling met zijn vakgenoot. “Hij kon mij toen ook de slechtste manager ooit noemen, want de cijfers logen er niet om”, verwijst De Boer naar zijn dienstverband bij the Eagles. Na vier opeenvolgende nederlagen werd de huidige trainer van Atlanta United al de laan uitgestuurd door de beleidsbepalers van de Londense club.

Frank de Boer is momenteel bezig aan een sterke reeks met Atlanta United.

“Ik ben echter niet iemand die lang met wrok rondloopt en op zulke dingen reageert. Ik geloof dat karma altijd zijn ding doet”, doelt De Boer op cryptische wijze op het ontslag van Mourinho op Old Trafford. De keuzeheer uit Portugal werd in december na een reeks teleurstellende resultaten op non-actief gesteld door de clubleiding van the Red Devils en heeft zijn trainersloopbaan nog geen vervolg kunnen geven.

De Boer wilde bij Palace een cultuuromslag teweegbrengen, maar kreeg daar naar eigen zeggen niet de tijd voor. “Ze namen Southampton als voorbeeld en dat beviel mij wel. Maar toen het seizoen startte kreeg ik al snel mijn twijfels. Ik had echter het gevoel, net als bij Internazionale, dat er door bepaalde veranderingen progressie zou worden geboekt. Maar elke keer trapte iemand op de rem, helaas.”