‘Blind kan absoluut niet samenspelen met hem, hij had geen flauw benul’

Ajax wist PAOK Saloniki dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League met 3-2 te verslaan, waardoor de ploeg van Erik ten Hag het nu mag opnemen tegen APOEL Nicosia in de play-offs. Henk Spaan was niet onder de indruk van Ajax tegen PAOK. In zijn column in Het Parool geeft de journalist aan dat hij slechts enkele uitblinkers zag.

“Er waren er maar twee echt goed: Donny van de Beek en Joël Veltman. Dat de laatste een nieuwe aanbieding zal krijgen, mag geen vraag meer zijn. In de eerste zeven minuten had hij al vier keer ingegrepen”, schrijft Spaan. De columnist is minder onder de indruk van Daley Blind, die dit seizoen op het middenveld wordt geposteerd door Ten Hag.

De reactie van Nicolás Tagliafico na de overwinning van Ajax tegen PAOK Saloniki.

"Zo stabiel als Veltman en Van de Beek voetbalden, zo labiel waren, bijvoorbeeld, Blind en na rust Noussair Mazraoui. Blind kan absoluut niet samenspelen met Razvan Marin, die weer geen flauw benul had wat zijn positie precies inhield. Na rust tastte Nous in hetzelfde duister. Wanneer krijgt Ten Hag een middenveld zonder Lasse Schöne en Frenkie de Jong onder controle?”

Spaan zag dat PAOK in de tegenaanval een ‘levensgevaarlijk elftal’ was. “Schoppen konden ze ook. Een begrijpelijke actie van Klaas-Jan Huntelaar was het uitdelen van een verdiende wraakelleboog. Dusan Tadic werd uitgeroepen tot Man of the Match, terwijl Diego Biseswar verreweg de beste voetballer op het veld was”, concludeert Spaan.