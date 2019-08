Wilfred Genee benadert Wesley Sneijder: ‘Hij zou een perfecte analyticus zijn’

Wesley Sneijder kondigde deze week zijn afscheid aan als profvoetballer. Sindsdien hebben Mark van Bommel en Ronald Koeman laten doorschemeren dat de recordinternational van het Nederlands elftal van harte welkom is om zijn trainersloopbaan op te starten bij PSV en Oranje, maar Wilfred Genee hoopt dat de oud-middenvelder ingaat op zijn aanbod om aan te schuiven als voetbalanalist, zo laat hij weten bij RTL Boulevard.

“Ik hoop dat Wesley zo snel mogelijk bij de televisie gaat werken. Daar heb ik hem ook al een paar keer via via voor benaderd”, wordt de presentator van Veronica Inside geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Hij zou een perfecte analyticus zijn; hij heeft veel kijk op het spelletje, hij heeft een leuke mening, hij is grappig en ad rem. Dan kunnen wij hem een beetje aan de hand nemen en kan hij vanuit daar verder kijken hoe hij zijn carrière wil ontwikkelen.”

Peter R. de Vries, behalve misdaadverslaggever ook zaakwaarnemer in de voetballerij, sluit zich aan bij de woorden van Genee. “Ik denk dat hij wereldwijd als analyticus terecht kan”, reageert De Vries. “Hij heeft natuurlijk in Turkije een grote naam en daar kan hij volgens mij ieder weekend commentaar bij voetbalwedstrijden geven. Hij heeft ook in Spanje en Italië gespeeld, dus hij kan overal terecht. Daar kan hij een hele goede boterham mee verdienen, als hij dat nog nodig zou hebben.”

Koeman hoopt dat Sneijder het trainersvak induikt. “Ik heb met Wesley goed contact”, zei de bondscoach dinsdag tegenover Radio 538. “Als hij zich verder wil ontwikkelen in de voetballerij, dan is hij altijd welkom bij het Nederlands elftal, dat weet hij.” Sneijder speelde bijna een jaar geleden zijn 134ste en laatste interland namens Oranje.