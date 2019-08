‘Man United is bereid ongewenste vedette te verbannen om deal te forceren’

Alexis Sánchez zit op een dood spoor bij Manchester United, zo melden diverse Engelse media woensdag. Manager Ole Gunnar Solskjaer ziet de aanvaller graag vertrekken, onder meer omdat de Chileen een enorm salaris opstrijkt op Old Trafford. De Noorse oefenmeester zou zelfs bereid zijn Sánchez bij de reserves te plaatsen om een transfer te forceren.

De routinier verdient bij the Red Devils naar verluidt ongeveer een half miljoen euro per week en de grootmacht wil hem zodoende graag lozen. AS Roma zou belangstelling hebben, maar de Italiaanse club kan niet al te diep in de buidel tasten. Roma zou Sánchez willen huren, maar is niet bereid om veel salariskosten op zich te nemen.

United zou zelfs zo graag van Sánchez af willen dat de Engelsen bereid zijn een andere club van wat geld te voorzien bij een eventuele deal. Solskjaer is niet gecharmeerd van de veteraan, die achter de schermen een negatieve invloed op de sfeer zou hebben. Door een ruzie met jongeling Mason Greenwood zou Sánchez nu definitief mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Sánchez sloot zich in januari 2018 aan bij United, nadat de vedette jarenlang actief was voor Arsenal. Op Old Trafford kon de 130-voudig international, mede door blessureleed, de hoge verwachtingen echter niet waarmaken. Sanchéz, die nog tot medio 2022 vastligt in Manchester, staat tot op heden op 45 wedstrijden voor United, waarin hij 5 goals en 9 assists produceerde.