Driessen heeft begrip voor ophef om Ajax - PAOK: ‘Ajax had dit wel nodig’

Ajax plaatste zich dinsdagavond voor de play-offs van de Champions League door PAOK Saloniki met 3-2 te verslaan. De Amsterdammers hadden het zwaar tegen de Griekse topclub, maar konden door onder meer twee benutte penalty's van Dusan Tadic alsnog juichen. Valentijn Driessen zag dat de ploeg van Erik ten Hag opvallend veel moeite had met PAOK.

Scheidsrechter Craig Pawson kende Ajax uiteindelijk drie penalty’s toe, waarvan Tadic er twee raak schoot. Daarnaast klaagde PAOK en de Griekse pers over het feit dat de Engelsman weinig tijd bijtrok in de blessuretijd, onder meer omdat doelman André Onana de bal bij zich hield na de 3-2 van Diego Biseswar. Driessen begrijpt het sentiment in Griekenland wel.

De reactie van Nicolás Tagliafico na de overwinning van Ajax tegen PAOK Saloniki.

"Je zou bijna denken dat de UEFA een mannetje heeft gestuurd om Ajax sowieso in de groepsfase te krijgen", zegt de chef voetbal van De Telegraaf met een knipoog voor de camera van zijn werkgever. “Er was heel veel over te doen, dat de halve finalist niet direct in de groepsfase terecht zou komen. Deze scheidsrechter gaf drie penalty's, maar als je ze bekijkt, dan zijn ze stuk voor stuk terecht.”

"Ajax had het duwtje in de rug wel nodig”, vervolgt de journalist, die zag dat Ajax worstelde. "Die Griekse ploeg was echt niet zo denderend. Fysiek waren ze in orde, maar ook daar vielen veel gaten. En verdedigend waren ze kwetsbaar. Ajax kon er te weinig van profiteren. Ze hadden de wedstrijd te weinig in handen. Dat hadden ze in Griekenland in de tweede helft wel.”

Ajax treft in de play-offs van de Champions League nu APOEL Nicosia. Driessen denkt dat de Amsterdammers de topclub uit Cyprus kunnen hebben. “Dat moet geen probleem zijn. Ik denk niet dat de Cyprioten over twee wedstrijden beter zullen zijn dan deze Grieken. Deze Grieken zijn uiteindelijk over de knie gelegd en dat zal met de Cyprioten ook gaan gebeuren.”