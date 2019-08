PEC Zwolle en Vitesse ronden huurdeal af: ‘Bij FC Groningen bloeide hij op’

Thomas Bruns vervolgt zijn loopbaan bij PEC Zwolle, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De 27-jarige middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse. De overstap van Bruns hing al enige tijd in de lucht. Afgelopen speelronde zat hij al op de tribune om zijn nieuwe ploeggenoten in actie te zien tegen FC Utrecht. Bruns speelde de afgelopen twee seizoenen in Arnhem, maar kwam vorig seizoen amper in de plannen van trainer Leonid Slutsky voor. Bruns heeft bij Vitesse nog een contract tot aan de zomer van 2021.

Daarom vertrok hij vorig seizoen in de tweede seizoenhelft naar FC Groningen, waar hij op huurbasis speelde. In zestien wedstrijden kwam hij tot twee goals. “Met trainer John Stegeman heb ik sinds mijn vertrek uit Almelo altijd contact gehouden. Dus ook toen hij de overstap maakte naar PEC Zwolle hebben we met elkaar gesproken”, reageert Bruns. “Het voelt goed om weer met hem de samenwerking aan te gaan. Ik wil bij PEC Zwolle het plezier weer terug vinden in het voetbal. Dit seizoen wil ik belangrijk zijn voor het team en een bijdrage leveren aan de weg naar boven die we gaan inslaan.”

“Thomas volgen wij natuurlijk al geruime tijd. Hij heeft in het verleden laten zien een echte teamplayer te zijn. Bij Vitesse kwam hij te weinig aan spelen toe, maar vorig seizoen bij FC Groningen bloeide hij weer op”, aldus technisch manager Mike Willems. “De Thomas Bruns zoals we hem daar hebben zien spelen, is voor onze club zeker een aanwinst. Daarbij heeft hij al bijna tien jaar ervaring in de Eredivisie en dat kan hij weer overbrengen op de jongere spelers binnen de selectie.” Opvallend: Aanstaande vrijdag kan Bruns zijn debuut maken voor PEC Zwolle in de uitwedstrijd tegen Vitesse.