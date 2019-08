Monaco en Sevilla sluiten half uur na transfer Ben Yedder nieuwe deal

Sevilla heeft zich versterkt met Rony Lopes. De in Brazilië geboren Portugese buitenspeler komt over van AS Monaco, de club die zijn beurt op dezelfde dag Wissam Ben Yedder overnam van Sevilla. Afgelopen maandag kwam de rechtsbuiten al aan in Sevilla en nadat hij met succes de medische keuring wist te doorstaan, is hij woensdag gepresenteerd bji de club uit LaLiga.

Lopes werd opgeleid bij Benfica en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Manchester City. In 2014 werd hij voor een seizoen uitgeleend aan Lille OSC, waarna hij in 2015 door the Citizens voor twaalf miljoen euro werd verkocht aan AS Monaco. Vorig seizoen kwam de 22-jarige buitenspeler annex middenvelder tot 2 doelpunten in 24 competitiewedstrijden. Een seizoen eerder was hij succesvoller, met 15 goals in 28 competitieduels. Hij tekent voor vijf seizoenen in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Trainer Julen Lopetegui heeft deze zomer al elf nieuwe spelers mogen verwelkomen. Munas Dabbur, Diego Carlos, Jules Koundé, Joan Jordán, Sergio Reguilón, Lucas Ocampos, Fernando, Luuk De Jong, Nemanja Gudelj en Óliver Torres gingen Rony Lopes voor. Tegenover de komst van deze spelers staat het vertrek van onder meer Quincy Promes, Ben Yedder en Maximilian Wöber. Laatstgenoemde is dinsdag verkocht aan Red Bull Salzburg.