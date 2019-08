Wensen botsen in De Kuip: ‘Alles wat ik zeg, kan schadelijk zijn’

Renato Tapia leek deze zomer op weg naar de uitgang bij Feyenoord, maar het lijkt er nu op dat de middenvelder dit seizoen alsnog gaat uitkomen voor de Rotterdammers. Technisch directeur Sjaak Troost zag de Peruaan graag vertrekken, maar de international is nog altijd actief in De Kuip. "Ik ben gelukkig hier en voel vertrouwen van de trainer en mijn ploeggenoten", aldus de middenvelder.

"Feyenoord is mijn club, ik heb hier een contract en ik wil hier blijven", vervolgt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Jaap Stam maakt veelvuldig gebruik van Tapia, waardoor een uitgaande transfer niet voor de hand ligt. De controleur, die nog tot volgend jaar zomer vastligt, geniet het vertrouwen van zijn trainer en zijn medespelers en daar is hij blij mee.

'Met het opstellen van Tapia in de recente wedstrijden tegen Dinamo Tbilisi en Heerenveen bewijst de nieuwe trainer Jaap Stam in dit opzicht lijnrecht tegenover zijn technische baas te staan', zo analyseert de genoemde krant. 'Dat blijkt ook uit de manier waarop hij spreekt over zijn technisch vaardige middenvelder, die in de tweede helft van vorig seizoen nog verhuurd werd aan Willem II.'

De 24-jarige Tapia wil zelf niet al te veel kwijt over de perikelen die rond zijn persoon spelen. "Ik ben een rustig persoon. Alles wat ik zeg, kan alleen maar schadelijk zijn voor mij en het team. Daar heb ik geen zin in", zo klinkt het. De 46-voudig international speelde tot op heden 47 wedstrijden voor de hoofdmacht van Feyenoord, met 2 doelpunten en 1 assist als resultaat.