Tadic countert kritiek PAOK en wijst naar voorrondes Ajax: ‘Dát is een schande’

Dusan Tadic miste dinsdagavond een strafschop namens Ajax tegen PAOK Saloniki (3-2), maar twijfelde geen moment toen hij daarna weer de kans kreeg om vanaf elf meter te scoren. De Servische aanvoerder van Ajax benutte uiteindelijk twee strafschoppen en was er mede verantwoordelijk voor dat zijn ploeg zich voor de play-offs van de Champions League plaatsten.

Na iets meer dan een halfuur spelen keerde Alexandros Paschalakis een strafschop van Tadic. De Griekse sluitpost had even later geen antwoord op de inzet van de Ajax-spits. “Ik ben een van de oudere spelers en moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk is het dan even spannend. Maar risico's horen bij het voetbal. Dat maakt het mooi en spannend”, zei Tadic na afloop tegen Ziggo Sport. “Ik stond ook onder druk toen ik in de slotfase bij een voorsprong van 2-1 opnieuw een strafschop mocht nemen. Maar toen dat goed afliep, was het wel zo goed als gedaan.”

Diego Biseswar, die beide goals maakte namens PAOK, had geen goed woord over voor de arbitrage. Hij vond met name de tweede strafschop van Ajax onterecht. “Ik weet het niet hoor. Ik denk dat normaal gesproken geen enkele scheidsrechter hiervoor zou fluiten", aldus de aanvaller van de Griekse topclub. “Een overtreding binnen de zestien meter is een strafschop", reageerde Tadic.

De Ajax-captain wilde niet veel loslaten over de rol van de scheidsrechter. Hij vindt niet dat Ajax is geholpen door de UEFA. “Wij moeten als halvefinalist voorronden spelen. Dat is pas een schande”, wordt Tadic geciteerd door het Algemeen Dagblad. Ajax neemt het in de play-offs op tegen APOEL Nicosia. “In de voorronden kan van alles gebeuren, kijk maar naar FC Porto dat nu uitgeschakeld wordt. Bij APOEL spelen drie Servische spelers die ik ken. Verder weet ik niet veel van die ploeg. Wij moeten vooral beter verdedigen als onze tegenstanders willen counteren. Dat moet nog beter. Maar dat komt goed. Ajax hoort ieder jaar in de Champions League. Wij gaan daar voor zorgen.”