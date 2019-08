Razernij bij PAOK en in Griekenland na ‘beroving’: ‘Dit is schandalig’

PAOK Saloniki en de Griekse pers voelen zich in het ootje genomen door scheidsrechter Craig Pawson. De Griekse topclub wist het dinsdagavond Ajax bijzonder moeilijk te maken in de derde voorronde van de Champions League, maar uiteindelijk wisten de Amsterdammers toch te zegevieren met 3-2. Dat Ajax drie penalty's kreeg, kan er bij PAOK en de lokale media niet in.

Onder meer het Griekse Gazzetta wijst met de beschuldigende vinger naar Pawson. 'Een groots PAOK dat de barrière genaamd scheidsrechter Pawson niet kon beslechten', zo klinkt het. 'Hij bepaalde de uitslag. Als Ajax het nodig had, gaf hij hen een strafschop of floot hij voor een overtreding vlak buiten het strafschopgebied van PAOK.'

De reactie van Nicolas Tagliafico na de overwinning van Ajax tegen PAOK Saloniki.

Metrosport trekt eveneens een pijnlijke conclusie over de scheidsrechter. 'PAOK was klaar om geschiedenis te schrijven in de Johan Cruijff ArenA, maar dat was buiten Craig Pawson om gerekend. De Engelse scheidsrechter beroofde de spelers van Abel Ferreira van een grote en historische kwalificatie. De hele bank van PAOK jouwde Pawson uit om zijn beslissingen.'

Na afloop feliciteerde Ferreira Ajax met het bereiken van de volgende ronde, maar ook de trainer van PAOK kon zijn teleurstelling over de arbitrage niet onder stoelen of banken steken. "De drie penalty's maakten het verschil en als het nodig was, had de scheidsrechter ook nog een vierde strafschop toegekend. De derde penalty zegt genoeg", aldus de Portugees, geciteerd door Metrosport.

"Als we op het eind wat meer tijd hadden gekregen, hadden we wellicht de 3-3 nog gemaakt. Maar dat was ons ook niet gegund", besloot de trainer. Omar El Kaddouri, middenvelder van PAOK, vond de arbitrage stuitend. "Het was twaalf tegen elf. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in mijn loopbaan. Dit is schandalig, de UEFA moet hier werk van maken."