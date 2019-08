‘PSV-spits Joël Piroe staat voor verhuurperiode in Eredivisie’

Joël Piroe gaat PSV deze week mogelijk op huurbasis verlaten. De twintigjarige aanvaller komt in het eerste elftal onder trainer Mark van Bommel niet in aanmerking voor een vaste basisplaats en om toch ervaring op te doen op het hoogste niveau, verkast hij mogelijk naar Rotterdam. De spits staat volgens het Eindhovens Dagblad namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van Sparta Rotterdam.

De Eredivisie-club wil de Nederlands jeugdinternational op huurbasis overnemen, aldus het regionale dagblad. De Rotterdammers hebben zich afgelopen week gemeld bij PSV en Piroe. Afgelopen maandag zaten trainer Henk Fraser en technisch manager Henk van Stee namens de huidige nummer vijf van de Eredivisie op de tribune bij het duel tussen Jong PSV en FC Den Bosch (2-2) in de Keuken Kampioen Divisie.

Piroe maakte afgelopen zondag geen deel uit van de wedstrijdselectie van PSV tegen ADO Den Haag. Hij moet in het eerste elftal Donyell Malen en de geblesseerde Sam Lammers voor zich dulden. PSV wil meewerken met een verhuurconstructie, maar op voorwaarde dat er een bestendig ontwikkelplad voor Piroe bij een volgende club is, zo klinkt het.

Piroe was vorig seizoen de vaste spits van Jong PSV. Hij kwam tot 11 doelpunten in 29 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In april zette hij een handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij tot medio 2022 vastligt in het Philips Stadion. Mocht hij overstappen naar Sparta, dan komt hij daar ex-PSV’ers Dante Rigo (verhuurd), Dirk Abels, Laros Duarte, Mohamed Rayhi en Lassana Faye tegen.