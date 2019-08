Ajacied ziet ploeggenoten verlengen: ‘Misschien moet ik dat dan ook maar doen’

Ajax plaatste zich dinsdagavond ten koste van PAOK Saloniki voor de play-offs van de Champions League. Na een 2-2 gelijkspel in Griekenland, was de ploeg van trainer Erik ten Hag met 3-2 te sterk in eigen huis. Nadat Dusan Tadic de stand vanaf elf meter op 3-1 had gebracht leek de buit binnen voor de Amsterdammers. Diego Biseswar bracht in blessuretijd de marge terug naar één, waardoor het nog even heel spannend werd in de Johan Cruijff ArenA. “Ik vroeg het nog aan een paar jongens na de wedstrijd, maar Tottenham ging wel door het koppie”, aldus Joël Veltman na afloop.

“Gelukkig hadden ze nog maar een minuut toen ze scoorden en hadden ze geen tijd meer om iets te doen”, aldus de verdediger, die dinsdagavond het centrum van de achterhoede vormde met Lisandro Martínez. Noussair Mazraoui begon als rechtsback en had na de 3-2 dezelfde gedachte als Veltman. “Het spookte wel even door mijn hoofd en ik denk ook bij vele anderen. Gelukkig is het niet zo gegaan.”

Tagliafico eerlijk: 'We speelden slecht, maar uiteindelijk toch gewonnen'

Mazraoui zag nog veel dingen fout gaan bij Ajax tegen PAOK. “Ik had niet verwacht dat de wedstrijd zo zou verlopen. Ze klapten er vol op en loerden op de counter”, aldus de rechtsback, die in de tweede helft als controlerende middenvelder speelde. “Er is nog wel werk aan de winkel. De restverdediging moet beter, er moet meer gecommuniceerd worden en de automatismen ontbreken nog en dat is te zien. Maar je kan ook niet verwachten dat je gelijk weer op hetzelfde niveau bent als vorig seizoen als er drie sterkhouders zijn vertrokken en je met andere spelers speelt. Maar daar moeten we wel weer zo snel mogelijk naar toe.”

Ook Veltman was niet blij met het vertoonde spel van Ajax. “Het was rommelig. Je weet vooraf dat zij vanuit de counter gaan spelen. Gelukkig spelen zij dat dan niet goed uit”, aldus de verdediger, die dit seizoen vooralsnog zeker is van een vaste basisplaats. Ondanks concrete interesse vanuit Engeland is de kans groot dat hij ook dit seizoen gewoon in Amsterdam blijft. “Het punt is dat ik niet weg mag. De interesse is nog niet voorbij, maar ik ben in gesprek over een verlenging. Twee jaar geleden wilde ik al weg, maar toen raakte ik geblesseerd. Ook al zijn er nu heel wat dingen gaande, of dat nou met Ajax is of met iemand anders, ik zal altijd honderd procent geven als ik speel en dat heeft iedereen vanavond kunnen zien.”

Veltman zag een hoop van zijn ploeggenoten al een nieuw contract tekenen. “Dus misschien moet ik dat ook maar doen. Deze week wordt er weer het een en ander besproken”, aldus de verdediger, die hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Voor mijn gevoel wil ik er ook wel snel een punt achter zetten. De trainer zei aan het einde van vorig seizoen al dat hij me wilde houden en dat doet me goed.”