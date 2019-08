Cadena COPE en Van de Beek komen met goed nieuws voor Ajax

De supporters van Ajax lijken zich te mogen verheugen op een langer verblijf van Donny van de Beek. Vlak voor de wedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2 zege) vertelde directeur Marc Overmars uit te gaan van een langer verblijf van de middenvelder en na afloop zegt Van de Beek zelf ook dat er een grote kans is dat hij in Amsterdam blijft. Het kind van de club staat in de belangstelling van Real Madrid.

Van de Beek benadrukt dat er 'niets zeker' is. "Het is afwachten wat het gaat worden. Er is een hele goede kans dat ik hier blijf spelen, maar ik doe nog geen uitspraken", geeft hij aan. Van de Beek is gevleid door de belangstelling uit het Santiago Bernabéu. "Real Madrid is een fantastische club, maar Ajax is dat ook. Wat dat betreft heb ik sowieso geen klagen."

Volgens Cadena COPE lijkt Real Madrid afgehaakt voor Van de Beek. Trainer Zinédine Zidane wilde enkel en alleen Paul Pogba; alternatieven lijken niet nodig in zijn optiek. "Hij denkt dat alleen Pogba is wat Real Madrid nodig heeft", zo klinkt het. De komst van de Manchester United-middenvelder lijkt een utopie, nu de transfermarkt in Engeland is gesloten.

Als hij wordt gevraagd naar de wedstrijd tegen PAOK, erkent Van de Beek dat Ajax een 'heel pittige avond' achter de rug heeft. Hij ziet toekomst in het nieuwe middenveld; Daley Blind, Razvan Marin en na rust Noussair Mazraoui speelden achter hem. "Dat heeft ook tijd nodig om fijn te krijgen en om elkaar aan te voelen. Maar dat gaat wel goed komen. Het resultaat is uiteindelijk het belangrijkste. Straks hoor je niemand over hoe we gespeeld hebben, maar vooral over het resultaat. Er moet wel een hoop beter, dat is duidelijk."