APOEL Nicosia heet Ajax alvast welkom met eerbiedige tweet

Ajax moet zich via APOEL Nicosia zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Beide ploegen treffen elkaar op dinsdag 20 en dinsdag 27 augustus in de play-offronde; Ajax reist eerst af naar Cyprus en ontvangt APOEL een week later in Amsterdam. Via Twitter staan beide clubs al met elkaar in contact, na de zwaarbevochten zege van Ajax op PAOK Saloniki (3-2).

"Hi @ApoelFCOfficial ... We're coming for you!", schrijft Ajax met een knipoog na het laatste fluitsignaal. De Cyprioten reageren met een eerbiedige tweet: "Hi @AFCAjax... We zullen op jullie wachten. Als we met eer en trots spelen tegen een Europese gigant, dan hebben we niets te verliezen. We zien jullie dinsdag."

APOEL bereikte eerder op de avond ten koste van Qarabag FK voor de laatste voorronde van de Champions League. Een 1-2 nederlaag werd weggepoetst via een 0-2 overwinning in Azerbeidzjan. Voormalig NAC Breda-middenvelder Uros Matic bepaalde de eindstand; doelman Boy Waterman zat negentig minuten op de bank.