‘Erik ten Hag gaat de beelden terugkijken, hij wordt hier helemaal gek van’

Ajax wist zich dinsdagavond te plaatsen voor de play-offs van de Champions League door PAOK Saloniki met 3-2 te verslaan. De Amsterdammers beleefden een moeizame wedstrijd tegen de Grieken, die zelfs op voorsprong kwamen in de Johan Cruijff ArenA. Bij Voetbalpraat van FOX Sports luidt de conclusie dat Ajax nog aardig wat stappen moet zetten.

"Eigenlijk is het een schande. Bij die 2-3 gaat er zo een minuut voorbij door André Onana. De scheidsrechter trekt maar twintig seconden bij. Maar Ajax heeft wel in status gewonnen vanwege vorig jaar. Als het andersom was geweest: als Ajax nog had moeten scoren, was het nog anderhalf minuut doorgegaan", zegt tv-commentator Cristian Willaert, die constateert dat Ajax nog lang niet op het oude niveau is.

"Ajax is nog lang niet zo goed als iedereen roept. Iedereen heeft het maar over dat geld dat wordt uitgegeven. Er is voor 170 miljoen euro aan spelers verkocht, terwijl er voor 60 miljoen is gekocht. In marktwaarde heb je dan voor 110 miljoen gedesinvesteerd in de selectie. Dus nu verwachten dat je in de buurt komt van de selectie van vorig seizoen, is onzin. Het functioneert nog niet: vier officiële wedstrijden, drie keer twee goals tegen."

Journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia kan zich vinden in de woorden van zijn tafelgenoot. "Dat zegt veel, dat ze constant twee goals tegen krijgen. Je zag bij de uitbraken van PAOK dat ze wel een of twee man meer hadden. De afstemming klopt nog niet helemaal, maar dat is verklaarbaar in deze fase van het seizoen. Ten Hag houdt van controle, hij wordt hier helemaal gek van. Hij gaat de beelden terugkijken en dan wordt hij gek over de grote gaten en de ruimtes die ontstonden."