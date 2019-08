Tonny Vilhena vervult heldenrol bij zenuwslopende comeback Krasnodar

Krasnodar FK heeft dinsdagavond een stunt bewerkstelligd door FC Porto uit te schakelen in de derde voorronde van de Champions League. De Russen verloren vorige week nog met 0-1 van de Portugese topclub, waardoor de play-offs van het miljardenbal ver weg leken. Mede door een scorende Tonny Vilhena wist Krasnodar echter een verrassende uitslag neer te zetten: 2-3.

Vilhena stond aan de basis van de spectaculaire comeback van Krasnodar FK. De middenvelder, deze zomer overgekomen van Feyenoord, wist na twee minuten al het net te vinden door bij een corner te scoren: 0-1. Daarna wist Magomed-Shapi Suleymanov twee keer toe te slaan namens de bezoekers, waardoor FC Porto voor de helse klus stond door een 0-3 achterstand weg te werken.

Met name bij het derde doelpunt had Vilhena een belangrijke rol, aangezien hij met een prachtige crossbal aan de basis stond van de 0-3. FC Porto kwam in de tweede helft via Zé Luis en Luis Fernandez Diaz terug tot 2-3, waarna een zeer spannende slotfase volgde. Krasnodar wist echter stand te houden, waardoor de uitploeg verrassend het sterke FC Porto uit de Champions League houdt.