Gullit en Mulder kritisch op Ajacieden: ‘Hij stond telkens op de verkeerde plek’

Het optreden van Ajax tegen PAOK Saloniki (3-2 zege) wordt wisselend ontvangen door de analisten van Ziggo Sport. De Amsterdammers zwoegden dinsdagavond, maar wisten mede door twee benutte strafschoppen van Dusan Tadic toch door te stoten naar de laatste voorronde van de Champions League. "Het was niet best van Ajax", oordeelt Youri Mulder kort na het laatste fluitsignaal. Ze zijn in de moeilijkheden gekomen, veelal door zichzelf.

Mulder stelt dat het ontbreekt aan 'defensieve zekerheid' in de ploeg van Erik ten Hag. "Je zit met samengeknepen billen. Je voelt het gevaar bij een tegenaanval; dat was vorig seizoen veel minder zo. Ajax wist de bal niet lang genoeg in de ploeg te houden", analyseert Mulder. "Dat maakt het voetbal soms wel leuker, want je krijgt een wedstrijd die op en neergaat."

Volgens Ruud Gullit is Ten Hag 'een jaar ouder geworden' tijdens de wedstrijd. "Donny van de Beek speelde te diep, waardoor je twee tegen twee speelde op het middenveld. PAOK had in die situaties veel meer power. Donny moest iets verder terugspelen en vanuit daar naar voren gaan", aldus Gullit, die ook kritisch is op andere Ajacieden. "David Neres en Dusan Tadic waren niet in vorm. Neres stond elke keer op de verkeerde plek."

"Het was voor de neutrale toeschouwer geweldig. PAOK speelde goed voetbal, maar had de counters beter moeten uitspelen", aldus Gullit. "Diego Biseswar is een goede, slimme speler." Biseswar maakte twee doelpunten, evenals Tadic. De Serviër ontfermde zich over drie penalty's, waarvan hij de eerste miste. "Het is heel knap van Tadic dat hij ze allemaal neemt, vooral die tweede. Hij neemt de verantwoordelijkheid. Dat is toch een specialiteit", vindt Mulder.