Wisselende beoordelingen voor aankopen van Ajax in zege op PAOK

Ajax heeft zich weten te plaatsen voor de vierde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers boekten een zwaarbevochten 3-2 zege op PAOK Saloniki, wat voldoende is na het 2-2 gelijkspel in Griekenland. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Cijfers Ajax





SPELER CIJFER André Onana 6,5 Noussair Mazraoui 5,5 Joël Veltman 7 Lisandro Martínez 7,5 Nicolás Tagliafico 6,5 Daley Blind 5,5 Donny van de Beek 6,5 Razvan Marin 5 Hakim Ziyech 7 Dusan Tadic 6,5 David Neres 6,5 Sergino Dest 6



André Onana: 6,5

Bij het eerste echt gevaarlijke schot richting zijn doel moest Onana direct vissen, ook al was hij in principe kansloos bij de treffer van Biseswar. De doelman uit Kameroen moest verder nog één keer reddend optreden en had verder weinig te doen.

Noussair Mazraoui: 5,5

Als rechtsback speelde Mazraoui een tamelijk onopvallende eerste helft, los van een fraaie pass waarmee hij een mogelijkheid voor Ajax inleidde. Na rust leek hij de taak te krijgen om de bij vlagen ongrijpbare Biseswar af te stoppen, maar met balverlies na een afgeslagen hoekschop leidde de Marokkaans international een levensgevaarlijke counter van PAOK in.

Joël Veltman: 7

Veltman speelde centraal achterin een degelijke partij, won veel duels en maakte in de opbouw weinig fouten. De aanvallers van PAOK kwamen mede door het centrale duo van Ajax weinig in het spel voor. Dat de defensie van de Amsterdammers bij vlagen een broze indruk maakte, leek vooral te maken te hebben met het feit dat men geen grip kon krijgen op de aanvallende middenvelders van PAOK.

Lisandro Martínez: 7,5

Evenals vorige week oogde hij bij vlagen wat druistig bij Martínez, maar de Argentijn was ijzersterk in de duels en voegt het nodige gif toe aan de verdediging van Ajax. Martínez speelde niet alleen in verdedigend opzicht een goede partij, maar maakte tevens in de opbouw heel weinig fouten.

Nicolás Tagliafico: 6,5

De treffer van Tagliafico, waarvoor hij de veel langere Léo Matos aftroefde in de lucht, was van grote waarde voor Ajax. Toch speelde de Argentijnse vleugelverdediger niet zijn beste wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers. In verdedigend opzicht was Tagliafico bij vlagen erg wild, al dook hij in de tweede helft wel enkele keren gevaarlijk op in het strafschopgebied van PAOK.

Daley Blind: 5,5

Ten Hag gaf vooraf te kennen dat hij Blind op het middenveld nodig had als strateeg. Hij speelde echter geen gelukkig wedstrijd en grossierde vooral in de eerste helft in balverlies en foute passes. Na rust herstelde Blind zich iets, al had het middenveld van Ajax het opnieuw bijzonder lastig met Biseswar en Dimitrios Pelkas.

Donny van de Beek: 6,5 De man over wie de afgelopen dagen zoveel gezegd en geschreven is, speelde geen bijzonder opvallende wedstrijd. Met name in de beginfase liet Van de Beek zich een aantal keer zien, onder meer met een goede actie en een grote kans.

Razvan Marin: 5 Na een ongelukkige eerste helft werd Marin geslachtofferd door Ten Hag. De Roemeense middenvelder slaagde er voor rust niet in om zijn stempel te drukken, oogde wat onwennig en slaagde er samen met Blind niet in om de offensief ingestelde middenvelders van PAOK onder controle te krijgen. Bij de openingstreffer was Marin Biseswar volledig uit het oog verloren.

Hakim Ziyech: 7

Balverlies lijkt ingebakken te zitten in het vaak risicovolle spel van Ziyech, maar ook in deze wedstrijd liet hij zich ook meer dan geregeld zien met geniale acties, schoten of passes. Hij creëerde met zeer fraaie passes op Van de Beek en Martínez twee honderd procent kansen. Aan de andere kant viel Ziyech ook op met enkele nonchalante acties.

Dusan Tadic: 6,5

Tadic verdient in ieder geval een compliment voor het feit dat zijn stalen zenuwen toonde door na een gemiste strafschop nog twee keer achter de bal te gaan staan. De mislukte poging vanaf elf meter was op dat moment de afspiegeling van het spel van de Serviër, die absoluut niet zijn beste wedstrijd voor Ajax speelde. Tadic pakte echter zijn verantwoordelijk en schoot twee keer raak vanaf de strafschopstip, waarmee hij van grote waarde was.

David Neres: 6,5

Neres wist in de 77 minuten die hij meespeelde niet zijn stempel te drukken op het spel van Ajax. Op enkele goede acties en schoten na was de Braziliaan vrij onzichtbaar tegen de stugge defensie van PAOK.

Sergiño Dest: 6

Het viel voor Dest niet mee om in te vallen in deze wedstrijd. De ingevallen vleugelverdediger kreeg een gele kaart nadat hij Biseswar moest afstoppen in een dreigende counter.