Overmars: ‘Ik ga ervan uit dat Van de Beek bij Ajax blijft, ja’

Ajax rekent op een langer verblijf van Donny van de Beek, zo vertelt directeur voetbalzaken Marc Overmars voorafgaand aan het duel met PAOK Saloniki. De middenvelder staat in de belangstelling van Real Madrid, maar Ajax wil geen spelers meer laten gaan. Hoewel er volgens Overmars 'absoluut' clubs zijn die zich hebben gemeld voor Van de Beek, denkt Overmars dat het kind van de club in Amsterdam blijft.

"Ik denk dat het niet lang duurt voordat daar duidelijkheid over komt. Ik heb er goede hoop op dat het positief zal aflopen", vertelt Overmars dinsdag aan Ziggo Sport. Hij stelt dat Ajax 'voor een bepaalde datum' duidelijkheid wil hebben over in- en uitgaande transfers. "Welke datum dat is, doet er niet toe. Ik denk dat we de zaken goed op orde hebben en dat het team in grote lijnen staat. We zijn niet meer op zoek naar andere spelers."

"Ik ga er wel vanuit dat Van de Beek blijft, ja", beaamt Overmars, die ook werkt aan een nieuw contract voor Joël Veltman. De verdediger heeft een aflopende verbintenis en stond in de voorbije weken in de belangstelling van West Ham United. Trainer Erik ten Hag zei zaterdag, na de 5-0 zege op FC Emmen, dat Veltman van hem niet weg mocht. "We hebben gesprekken gehad met Joël en hem een paar situaties voorgelegd", aldus Overmars.

"Hij is een kind van de club, die hier het langste is van allemaal. Natuurlijk had hij graag een transfer gemaakt, maar we moeten onszelf niet in de voet schieten", betoogt de beleidsbepaler van Ajax. "We hebben hem nu nodig. We zullen er alles aan doen om het op een nette manier voor elkaar te krijgen. Het zou zomaar kunnen dat we binnenkort met hem gaan verlengen." Veltman heeft dinsdagavond een basisplaats in het centrum van de verdediging tegen PAOK.