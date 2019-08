Valentijn Driessen: ‘Hij is voorbestemd om op de bank te zitten bij Ajax’

Quincy Promes begint dinsdagavond op de bank voor Ajax tegen PAOK Saloniki, net als in de afgelopen drie wedstrijden van de Amsterdammers. Directeur voetbalzaken Marc Overmars telde minimaal 15,7 miljoen euro neer om Promes deze zomer over te nemen van Sevilla, maar is volgens Valentijn Driessen 'voorbestemd' om op de bank te zitten. De chef voetbal van De Telegraaf ziet niet welke aanvaller plaats zou moeten maken voor Promes.

Het feit dat Hakim Ziyech ervoor heeft gekozen om bij Ajax te blijven, is volgens Driessen problematisch voor Promes. "Ze zullen hem geen basisplaats hebben beloofd, maar ze zullen wel hebben gezegd: ‘Wij denken dat jij goed genoeg bent om de basis te halen.’ Op dat moment was Ziyech in principe te koop. Die is niet weggegaan, dus moet hij Ziyech uit de basis spelen. Dat zie ik niet zo snel gebeuren", aldus Driessen in de voetbalpodcast van de krant. "Dusan Tadic uit de basis spelen zie ik ook niet zo snel gebeuren. En David Neres uit de basis spelen zie ik ook niet zo snel gebeuren."

De Braziliaan heeft zijn sporen bij Ajax verdiend en heeft daarmee krediet opgebouwd, legt Driessen uit. "Hij heeft het op dit moment nog niet, maar dat is wel iemand die al heeft bewezen het verschil te kunnen maken op het topniveau in de Champions League. Die jongen vertegenwoordigt een minimale waarde van vijftig miljoen euro. Ga je hem dan op de bank zetten voor Promes? Dat geloof ik niet. Promes is dus voorbestemd om op de bank te zitten. Hoe lang houdt hij dat vol? Het is natuurlijk wel een mannetje."

"Hij weet hoe Erik ten Hag in elkaar steekt, want hij heeft eerder met hem samengewerkt", doelt Driessen op de gezamenlijke periode van Ten Hag en Promes bij Go Ahead Eagles. "Hij zal weten dat hij uiteindelijk wel weer een kans krijgt. Maar Zakaria Labyad had toen hij kwam ook alle vertrouwen in de nieuwe trainer van Ajax, nadat hij hem ophaalde bij FC Utrecht. We hebben gezien hoe zijn eerste seizoen is verlopen. Weinig rooskleurig en weinig toekomstperspectief."