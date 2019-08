‘Grote speler’ Van Dijk is lovend over historisch besluit: ‘Juiste beslissing'

Liverpool neemt het woensdagavond in het kader van de Europese Super Cup op tegen Chelsea. Virgil van Dijk laat dinsdag op de persconferentie weten dat hij hoopt dat de Champions League-winnaar klaar is om te winnen van de winnaar van de Europa League. "We kennen Chelsea, Chelsea kent ons. Het is maar één wedstrijd, een finale. Alles kan gebeuren", benadrukt de verdediger.

Dat Chelsea zondag met 4-0 verloor van Manchester United zegt volgens Van Dijk weinig. "Ik heb het gezien. Ook al verloren ze met 4-0, ze speelden wel erg goed en creëerden kansen. Uiteindelijk won Manchester United en terecht. Hopelijk gaan wij dat ook doen", aldus Van Dijk dinsdagavond, geciteerd door diverse Engelse media, waaronder de Liverpool Echo.

De finale tussen Liverpool en Chelsea in Istanbul staat onder leiding van Stéphanie Frappart. Het is voor het eerst dat een vrouw de dienstdoende scheidsrechter is bij een UEFA-wedstrijd op het allerhoogste niveau bij de mannen. Van Dijk vindt het goed dat een vrouw de leiding kan hebben bij een duel bij de mannen. "Geslacht is irrelevant als de kwaliteit aanwezig is. Kijk eens naar haar cv. Ze heeft al zoveel grote wedstrijden gefloten. Het is een juiste beslissing", aldus Van Dijk.

Pedro, aanvaller van Chelsea, kijkt op zijn beurt eveneens uit naar de finale. De Spanjaard is benieuwd of Chelsea de klasse van Van Dijk kan omzeilen. "Sergio Ramos is ook erg goed. Hij is geweldig aan de bal, een goede passer, maar ook een sterke verdediger. Hetzelfde als bij Van Dijk. Hij is ook sterk en goed in de lucht. Op dit moment zijn deze twee spelers het beste op deze positie. Het zijn twee grote spelers."