De Boer: ‘Belachelijk dat mannen en vrouwen hetzelfde betaald moeten krijgen’

Frank de Boer is geen voorstander van het plan van de KNVB om de commerciële vergoeding vanuit de voetbalbond voor vrouwelijke internationals gelijk te trekken met die van mannelijke internationals. Vanaf 2023 zullen de vrouwen en mannen van Oranje gelijkwaardig worden beloond, zo kondigde de KNVB ruim twee maanden geleden aan. In een interview met The Guardian noemt De Boer het idee van gelijke salariëring 'belachelijk'.

Volgens De Boer vertegenwoordigen mannelijke internationals nog altijd een veel grotere commerciële waarde dan hun vrouwelijke collega's. Hij vindt het dan ook logisch dat de mannen daarvoor meer betaald krijgen. "Als de WK-finale van de mannen door vijfhonderd miljoen mensen wordt bekeken, en die van de vrouwen door honderd miljoen, dan is er een groot verschil. Het is niet met elkaar te vergelijken", vindt de trainer van Atlanta United. "Natuurlijk moeten ze betaald krijgen wat ze verdienen en zeker niet minder. Maar het moet gewoon zoveel geld zijn als ze verdienen."

De Oranje Leeuwinnen reikten deze zomer tot de finale van het WK, waarin de Verenigde Staten een maatje te groot waren. 28 speelsters van de VS begonnen in maart een rechtszaak om gelijke salarissen te bewerkstelligen. In het land waar De Boer werkt, is vrouwenvoetbal populair en is gelijke salariëring al jaren onderwerp van discussie. "Als het vrouwenvoetbal net zo populair is als het mannenvoetbal, dan zullen ze hetzelfde betaald krijgen. Dan zullen de reclame-inkomsten ook groter worden", stelt De boer. "Maar dat is nu niet het geval, dus waarom zouden ze hetzelfde moeten verdienen? Ik vind het belachelijk; ik begrijp er niets van."

"Ik denk dat het is begonnen bij vrouwen die minder betaald kregen dan hun mannelijke collega's, zeker bij bestuursfuncties. Daar moeten ze hetzelfde verdienen als mannen", vindt de voormalig trainer van Ajax en Internazionale. "Als je bijvoorbeeld directeur bent van een bank, dan moet je hetzelfde verdienen als een man. Je hebt voor dat beroep niet je fysiek nodig, maar alleen je hoofd. Waarom zou je dan minder verdienen met dezelfde functie als een man? Ik denk alleen dat die mentaliteit een beetje is overgeslagen naar de sportwereld, zoals in het voetbal en tennis. Maar ik zie nog steeds een verschil."