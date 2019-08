‘Barcelona opent bal met bod van honderd miljoen plus Coutinho’

Neymar wordt al geruime tijd in verband gebracht met een rentree bij Barcelona en dinsdag hebben de Catalanen voor het eerst serieus om de tafel gezeten met Paris Saint-Germain. Verschillende Spaanse en Franse media maken melding van een ontmoeting tussen de beide kampen, waarbij onder meer directeur voetbalzaken Eric Abidal en bestuurslid Javier Bordas van Barcelona en technisch directeur Leonardo van PSG aanwezig waren.

Diverse media, waaronder RAC1 en Goal, berichten dinsdagmiddag dat Barcelona de gesprekken is begonnen met een bod van honderd miljoen euro plus de diensten van Philippe Coutinho. De Braziliaan werd in de afgelopen dagen ook in verband gebracht met Bayern München, dat echter af zal moeten wachten of het nog een kans maakt. Coutinho heeft naar verluidt al enkele malen met landgenoot Thiago Silva gesproken om een beter beeld te krijgen van PSG en het leven in Parijs.

Neymar werd zondag nog nadrukkelijk uitgefloten en uitgescholden door de fans van PSG.

Als les Parisiens hier niet mee akkoord gaan, zou Barça bereid zijn om ook Ivan Rakitic in een eventuele deal te betrekken. De Kroaat is door de toegenomen concurrentie op het middenveld niet meer zeker van een basisplaats en heeft daarom mogelijk wel oren naar een nieuw avontuur. PSG zou zelf ook hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Ousmane Dembélé en Nélson Semedo, maar heeft hierbij bot gevangen. Dembélé heeft volgens het Franse Soccer Link geen trek in een dienstverband in de Ligue 1, terwijl Semedo door Barcelona wordt gezien als een belangrijke speler voor de toekomst en onder geen beding mag vertrekken.

Neymar hoopt volgens de laatste geruchten uit Spanje zelf op een terugkeer naar het Camp Nou, maar sluit een vertrek naar aartsrivaal Real Madrid ook niet uit. De dribbelaar wil hoe dan ook weg uit het Parc des Princes en ziet in Real Madrid een alternatief voor zijn oude werkgever als het niet tot een akkoord tussen Barcelona en PSG komt. De Fransen hebben overigens een voorkeur voor een deal met de Koninklijke, met wie de banden veel warmer zijn dan die met Barcelona. Vanwege Neymars persoonlijke voorliefde heeft PSG nu echter toch aan de onderhandelingstafel plaatsgenomen.