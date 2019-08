FC Groningen kritisch na verplaatsingen: ‘Wordt zo laat bekendgemaakt’

PSV sloot de eerste ontmoeting met FK Haugesund af met een 0-1 overwinning en de kans is groot dat de Eindhovenaren zich donderdag definitief plaatsen voor de play-offs van de Europa League. De Europese verplichtingen van PSV hebben invloed op het competitieschema, want de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die voor 24 augustus op de agenda staat, wordt waarschijnlijk verplaatst naar woensdag 25 september. In Groningen is men echter niet blij met de aangekondigde verplaatsing.

FC Groningen kreeg maandag te horen dat de uitwedstrijd tegen AZ van aankomend weekeinde in het stadion van ADO Den Haag wordt afgewerkt, daar de Alkmaarders te maken kregen met de instorting van een gedeelte van het dak in het AFAS Stadion. “Daaraan kan niemand wat doen, dat is overmacht”, benadrukt algemeen directeur Wouter Gudde op de clubsite. “En wij hebben ook begrip voor Nederlandse clubs, die Europees voetbal spelen en ook voor FC Groningen internationale punten verdienen.”

Gudde erkent het belang van een succesvolle Europese campagne van Ajax en PSV, maar ziet ook nadelen. “Waar wij moeite mee hebben is dat het allemaal zo laat bekend wordt gemaakt. De afspraak is dat clubs tot vier weken tot de betreffende wedstrijd dit verzoek kunnen indienen. Zodra dit aan de orde is, kan de KNVB dit in onze ogen direct communiceren. Nu is de kaartverkoop reeds opgestart en moeten supporters hierdoor steeds op het laatste moment in hun agenda gaan schuiven.”

“Wij denken dat het beter zou zijn als we direct bij de bekendmaking van het competitieprogramma kunnen zeggen: clubs die Europese play-offs spelen worden in het weekend tussen deze twee allesbeslissende Europese wedstrijden vrijgesteld van competitieverplichtingen en de Eredivisieduels die hiermee gemoeid zijn worden in dat geval gespeeld op 'datum X'”, geeft Gudde als advies mee aan de KNVB. “Niet alleen voor de agenda’s, maar ook in de kaartverkoop richting je supporters is dit veel vriendelijker. Dit wil ik graag bij een volgende bijeenkomst met de andere clubs gaan bespreken.”