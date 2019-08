PSV wil optimale voorbereiding en dient verzoek in bij KNVB

Mocht PSV zich donderdag ten koste van FK Haugesund plaatsen voor de play-offs van de Europa League, dan worden hoogstwaarschijnlijk twee competitiewedstrijden van de Eindhovense club naar een ander tijdstip verplaatst. De KNVB meldt dinsdag dat PSV sowieso een verzoek heeft ingediend om het thuisduel met FC Groningen van zaterdag 24 augustus naar een andere dag te verplaatsen.

De voetbalbond verleent normaal gesproken alle medewerking aan clubs met Europese verplichtingen, al is een nieuwe datum nog niet definitief vastgesteld door de KNVB. PSV laat echter via de officiële kanalen weten dat de thuiswedstrijd tegen FC Groningen wordt verschoven naar woensdag 25 september, met 18.30 uur als aanvangstijdstip in het Philips Stadion.

Volgens de leiding van PSV moet ook de uitwedstrijd tegen promovendus RKC Waalwijk van zaterdag 31 augustus een andere speeldatum krijgen. De Eindhovenaren zetten in op zondag 1 september 20.00 uur, zodat er een dag meer rust is na het tweede duel in de play-offs van de Europa League. PSV staat bij een gunstig resultaat tegen Haugesund in de volgende ronde tegenover Austria Wien of Apollon Limassol. De duels om een toegangsbewijs voor de groepsfase staan voor 22 en 29 augustus gepland.

Het is niet de eerste keer dat PSV betrokken is bij het verplaatsen van een wedstrijd. De KNVB schoof het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal een dag naar voren, zodat het elftal van trainer Mark van Bommel een dag meer rust kreeg met het oog op het tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De geste vanuit Zeist mocht echter niet baten, want PSV werd uitgeschakeld door de Zwitserse club.