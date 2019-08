‘Inter en Fiorentina willen Juventus dwarszitten met deal van 70 miljoen’

Federico Chiesa wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Juventus. Als het aan Fiorentina ligt, blijft de aanvaller deze zomer echter in Florence en kiest hij volgend jaar voor een andere stap. La Gazzetta dello Sport en Tuttosport melden dinsdag namelijk dat la Viola een ‘pact’ met Internazionale heeft gesloten om een transfer van Chiesa naar het Giuseppe Meazza mogelijk te maken.

Sky Italia berichtte enkele maanden geleden al dat Chiesa een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Juventus, terwijl zijn entourage er bij Fiorentina op aandringt om mee te werken aan een transfer. De club uit Toscane heeft echter andere plannen en dankzij het instappen van de nieuwe eigenaar Rocco Commisso zijn er deze zomer ook geen dringende inkomsten nodig. Fiorentina zou nu met Inter de handen ineen hebben geslagen om de 21-jarige aanvaller in ieder geval nog een seizoen in het Artemio Franchi te houden.

I Nerazzurri namen eerder dit jaar directeur Giuseppe Marotta over van Juventus en volgens de twee bovengenoemde sportkranten is er sindsdien een ‘koude oorlog’ ontstaan tussen Marotta en Fabio Paratici, zijn opvolger in Turijn. Een van de oorzaken hiervoor is het persoonlijke akkoord dat Juventus naar verluidt al lang heeft liggen met Mauro Icardi. De spits moet deze zomer vertrekken uit Milaan en heeft aanbiedingen van Napoli en AS Roma vooralsnog naast zich neergelegd, waardoor Inter zich wellicht gedwongen zal zien om hem voor een lager bedrag aan la Vecchia Signora te verkopen.

De Milanezen willen Juventus nu juist weer een dreun uitdelen door Chiesa, ondanks zijn eerder gesloten akkoord met de landskampioen, volgend jaar binnen te halen. Inter zou al rond zijn met Fiorentina over een transfersom van zeventig miljoen euro, waarmee hij na Romelu Lukaku de duurste aankoop uit de clubhistorie zal worden. De enige die hier overigens nog een stokje voor kan steken is Chiesa zelf: de aanvaller moet namelijk nog groen licht geven voor een transfer naar Inter.