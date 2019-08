‘Eerste club recordaankoop Tottenham verloor bijna miljoenen door hackers’

Amiens ontvangt een doorverkooppercentage van twaalf miljoen euro door de transfer van Tanguy Ndombélé van Olympique Lyon naar Tottenham Hotspur en volgens France Bleu Picardie hebben hackers geprobeerd om twee miljoen euro van dat bedrag in handen te krijgen. De politie heeft een grootschalig onderzoek op poten gezet, al zijn de daders nog niet gepakt.

De poging van diefstal vond plaats rondom de oefenwedstrijd van Amiens tegen Leganés op 3 augustus. Volgens bovengenoemde Franse krant werd de interne mailserver van de club uit de Ligue 1 gehackt, waarna een factuur ter waarde van 600.000 euro werd onderschept. Daarnaast is door de nog niet geïdentificeerde hackers geprobeerd om geld over te maken naar een bankrekening in Spanje. De geplande overschrijving werd echter tijdig geannuleerd.

Het is niet de eerste keer dat Amiens te maken heeft met internetdiefstal. Bij de transfer van Noam Emeran naar Manchester United in januari is door hackers geprobeerd om een deel van de transfersom in handen te krijgen. Met de overgang van de aanvaller naar Engeland was naar verluidt een bedrag van tussen de 80.000 en 100.000 euro gemoeid.

Ndombélé zette bij Amiens zijn eerste stappen in het betaald voetbal, met de overstap in 2017 naar Lyon als beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling. Les Gones betaalden circa acht miljoen euro voor de middenvelder, die onlangs een zesjarig contract tekende bij Tottenham. De verliezend Champions League-finalist legde ongeveer 62 miljoen euro neer voor Ndombele, die daarmee uitgroeide tot de duurste aankoop van the Spurs ooit.