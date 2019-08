Ronaldo noemt verschil met Messi en wijst naar Champions League

Cristiano Ronaldo heeft in gesprek met DAZN laten weten wat volgens hem zijn grootste verschil is met Lionel Messi. Hij gaat in op de eeuwige rivaliteit met de Argentijnse aanvaller van Barcelona. “Het verschil met Messi is dat ik voor meerdere clubs heb gespeeld en met verschillende clubs de Champions League heb gewonnen”, aldus Ronaldo.

De Portugees brak door bij Sporting Portugal en verdiende een transfer naar Manchester United, waarmee hij voor het eerst de Champions League won. In 2009 vertrok hij naar Real Madrid en met de Koninklijke won hij liefst vier keer het miljardenbal. Messi speelde tot dusver alleen voor Barcelona en won viermaal de Champions League.

“Ik was zes seizoenen op rij topscorer in de Champions League”, vervolgt Ronaldo. “Er zijn weinig spelers die in totaal vijf keer de Champions League hebben gewonnen, dus daarom denk ik dat ik me goed kan identificeren met het toernooi. Messi is een uitstekende speler en hij zal niet alleen herinnerd worden vanwege het feit dat hij vijf keer de Ballon d'Or heeft gewonnen, maar ook omdat hij zich, net zoals ik, ieder jaar weer heeft weten te verbeteren.”

Ronaldo maakte vorig jaar de overstap van Real Madid naar Juventus en hoopt ook met de club uit Turijn de Champions League te winnen. “Ik sta iedere dag op met het idee om te trainen met als doel om meer te bereiken, en niet om meer geld te verdienen. Godzijdank kom ik geen geld tekort, dus wat ik hoop te verdienen is een plek in de geschiedenis van het voetbal.”