Van Bommel: ‘Ik heb al gezegd dat hij bij PSV altijd welkom is’

Wesley Sneijder kondigde maandag zijn afscheid aan als profvoetballer, maar Mark van Bommel hoopt niet dat de recordinternational van het Nederlands elftal helemaal uit de voetbalwereld verdwijnt. De trainer van PSV hoopt dat Sneijder zich gaat richten op een loopbaan als trainer, een mening die ook bondscoach Ronald Koeman is toegedaan.

“Ik heb met Wesley goed contact”, laat Koeman dinsdag weten aan Radio 538. “Als hij zich verder wil ontwikkelen in de voetballerij, dan is hij altijd welkom bij het Nederlands elftal, dat weet hij.” Sneijder speelde bijna een jaar geleden zijn 134ste en laatste interland namens Oranje.

Van Bommel, die samen met Sneijder in 2010 de WK-finale bereikte, ziet in zijn voormalige ploeggenoot een toekomstige trainer. “Het is Wes zijn wereld, hij kent iedereen en maakt makkelijk contact”, vertelt de PSV-coach aan Voetbal International. “Als speler was hij altijd al bezig met het spel, hij dacht veel na over voetbal. In hem schuilt een trainer. Ik heb al tegen hem gezegd dat als hij hulp nodig heeft, hij bij PSV altijd welkom is.”

Volgens Van Bommel is Sneijder ook buiten de lijnen van grote waarde. “Hij heeft niet het imago, maar geloof me: geweldige jongen. Dat zal iedereen bevestigen. Hij stond altijd voor iedereen klaar, was behulpzaam, nam spelers onder zijn hoede. Wesley was ook degene die met de pet rondging voor cadeautjes voor de staf van het Nederlands elftal. Gewoon een gozer met een hart van goud.”