‘Atlético Madrid doet voor zestig miljoen euro zaken met Valencia’

Rodrigo Moreno Machado, kortweg Rodrigo, is dicht bij een overgang richting Atlético Madrid en volgens AS is met de transfer van de aanvaller van Valencia een bedrag van 55 miljoen euro gemoeid. Deze som kan door variabelen oplopen tot zestig miljoen euro. Rodrigo, die dinsdagochtend al niet meer op het trainingsveld van Valencia verscheen, ondergaat normaal gesproken dinsdagmiddag de medische keuring in Madrid.

Mocht de deal definitief doorgaan, dan ontvangt Valencia bijna het dubbele van het bedrag dat in 2015 werd overgemaakt naar Benfica om Rodrigo over te nemen. De Spaanse bekerwinnaar legde destijds dertig miljoen euro neer voor de 28-jarige aanvaller, wiens contract in het Mestalla nog drie seizoenen doorloopt. De Spaanse spits met Braziliaanse roots kwam in de afgelopen vier seizoenen tot 52 doelpunten en 30 assists in 186 wedstrijden.

Atlético hoopt dus Rodrigo te kunnen verwelkomen, maar ziet Ángel Correa waarschijnlijk richting AC Milan vertrekken. De Argentijnse aanvaller is naar verluidt al tot een persoonlijk akkoord gekomen met i Rossoneri, maar de clubs zijn nog in onderhandeling over de transfersom. Atlético zou minimaal 55 miljoen euro willen ontvangen, terwijl de Milanezen niet verder willen gaan dan 45 miljoen euro. De verwachting is echter dat de deal op korte termijn wordt beklonken. Door de naderende komst van Rodrigo mag ook Nikola Kalinic uitzien naar een andere werkgever, ondanks het feit dat zijn verbintenis in het Wanda Metropolitano nog twee jaar doorloopt.

Het elftal van trainer Diego Simeone gaf eerder deze zomer al 126 miljoen euro uit aan João Félix, die overkwam van Benfica. Pogingen om James Rodríguez over te nemen van Real Madrid mislukten. De Argentijnse coach beschikt verder over Diego Costa en Álvaro Morata in de aanvalslinie van Atlético. Simeone wil zijn voorhoede op volle oorlogssterkte brengen, daar Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro werd verkocht aan Barcelona.